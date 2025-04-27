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Следующий Папа может стать последним: что скрывает пророчество о будущем Ватикана
Под правлением следующего Папы должны произойти большие бедствия, разрушение Рима и конец папства.
Пока католики мира оплакивают смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, в Ватикане готовятся к конклаву для избрания его преемника. Но среди верующих и исследователей снова упоминается загадочное "Пророчество пап", написанное более 400 лет назад.
Об этом говорит Daily Mail.
Речь идет о книге бенедиктинца Арнольда де Вийона 1595 года, базирующейся на видениях святого Малахия, архиепископа Армы. В ней изложена серия латинских фраз, которые якобы описывают каждого Папу от Целестина II (1143 год) и по сей день.
Последняя запись особенно тревожна: в ней говорится о "Петре Римлянине", который станет последним понтификом. Под его правлением должны произойти большие бедствия, разрушение Рима и конец папства. Пророчество завершается словами: "Город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ".
Эти опасения подпитываются тем, что среди главных претендентов на должность Папы сейчас есть три кардинала по имени Петр.
Ранее некоторые пытались связать пророчество с Папой Франциском через его семейное имя - Джованни ди Пьетро ди Бернардоне, однако большинство ученых считают это совпадением.
К пророчествам приобщаются и предсказания Нострадамуса, сделанные еще в XVI веке. В своих стихах он упоминал смерть "очень старого понтифика" и ослабление позиций католической церкви, а также намекал на избрание нового Папы, связанного с "великим королем" и молодым преемником.
Несмотря на мрачные предположения, большинство исследователей призывают относиться к этим пророчествам с осторожностью и не воспринимать их буквально.
Ранее мы писали, что в мире разворачивается активное обсуждение возможной смены главы Католической церкви после смерти Папы Римского Франциска. По состоянию на сегодняшний день самым вероятным кандидатом пользователи считают госсекретаря Ватикана Пьетра Паролина.