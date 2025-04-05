Следы Гитлера в Южной Америке: что известно из рассекреченных материалов ЦРУ

ЦРУ сомневалось в самоубийстве Адольфа Гитлера

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В 1950-х годах американские агенты искали вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера в Южной Америке — через десять лет после его якобы самоубийства в бункере в Берлине в конце Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на рассекреченные материалы ЦРУ.

Хотя официальные историки считают самоубийство Гитлера 1945 доказанным фактом, спецслужбы не прекращали искать его еще десятилетиями после окончания войны.

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Некоторые агенты, которых отправили на поиски Гитлера, были убеждены, что фюрер выжил, сменил имя и скрывается в Колумбии или Аргентине.

Один из документов ЦРУ от октября 1955 года описывает секретную операцию в Колумбии, где информатор сообщил, что знаком с бывшим эсэсовцем, лично видевшим Гитлера. Найти вождя нацистов не удалось, но появилось предположение, что он покинул Колумбию и перебрался в Аргентину в январе 1955 года.

Рассекреченный документ ЦРУ / © CIA

Рассекреченные материалы ЦРУ содержат фото, сделанное в Колумбии в 1954 году. На нем изображен мужчина, которого бывшие нацисты узнали как Гитлера.

Человек на снимке носил имя Адольф Шриттельмайер и, по словам информатора ЦРУ, общался с бывшим эсэсовцем ежемесячно. Фото было передано разведке под грифом «секретно».

Фото Адольфа Шриттельмайера, которого считали замаскированным Гитлером / © CIA

Еще один документ указывает на то, что Гитлер мог жить в аргентинском отеле-санатории в городке Ла-Фальда, владельцы которого были известными поклонниками нацизма.

В марте 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей объявил о рассекречивании национальных архивов в отношении нацистов, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны. Новые документы могут раскрыть неизвестные страницы истории международной охоты на военных преступников.

Напомним, ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США во время секретного эксперимента в 1980-х годах установило место расположения Ковчега Завета.