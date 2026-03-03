Следы редкого хищника нашли во время обследования нацпарка в Одесской области: кто это был

Следы норки европейской

Во время обследования Беляевского участка Нижнеднестровский национальный природный парк работники обнаружили следы норки европейского – редкого вида, занесенного в Красную книгу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба природного парка.

Норка европейская. / © Фото из открытых источников

Из-за осторожного и скрытого образа жизни этих животных их присутствие чаще всего устанавливают именно по характерным отпечаткам лап на снегу или влажной почве. На этот раз следы подтвердили, что европейская норка проживает на территории парка.

Специалисты отмечают, что подобные находки являются важным свидетельством сохранения природных экосистем. Наличие краснокнижного вида указывает на то, что условия внешней среды остаются пригодными для существования уязвимых животных.

Напомним, ранее в зоне отчуждения заметили орябку лесной — одной из редких лесных птиц Евразии. Вид находится под охраной и малозаметен в природе.

Ранее в Черкасской области сфотографировали белую синицу — одну из самых редких птиц Украины, занесенную в Красную книгу. Увидеть представителя этого таежного вида здесь – настоящее чудо, ведь большинство особей живут на Волыни.

Также в Криворожском районе на Днепропетровщине заметили луня полевого — редкого представителя семьи ястребовых, имеющего охранный статус в Украине.