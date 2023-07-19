Слепая 74-летняя женщина пробежала 5 км: "Это только начало" (видео)

Жительница Кирнисвилля, Западная Вирджиния, США, пробежала 5 км, несмотря на то, что незрячая.

Об этом пишет nypost.com.

74-летняя Кэрил Растин приняла участие в своем втором забеге Национальных игр для взрослых, который состоялся в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Так, в прошлом году она без посторонней помощи также преодолела 5 км.

Кэрил Растин / Фото: National Senior Games

На этот раз она преодолела дистанцию с местным бегуном. Растин заняла 15-е место в своей возрастной группе, добежав до финиша через 45 минут.

Слепая женщина последние несколько лет тренировалась со своей семилетней внучкой Габби.

"Она была той, кто ходил со мной рано утром... если не было школы. И она бегала со мной и подсказывала мне", — поделилась она.

Такие сигналы, как указание на смену тротуара или поворот дороги, были важны для Кэрил, чтобы знать их заранее, учитывая, что ее внучка фактически научила ее бегать вслепую.

С момента начала тренировок в 2020 году Растин провела около 15 забегов. Через два года она провела свои первые Национальные игры для взрослых на 5 км в Форт-Лодердейле, Флорида.

Женщина планировала использовать приложение направления, чтобы помочь ей пройти маршрут, но он дал сбой перед забегом, и у нее не было другого выбора, кроме как бежать самостоятельно.

"Это было очень сложно, если не сказать больше", – призналась Кэрил.

Растин сказала, что закончила соревнование, слушая звуки шагов и голоса других бегунов, когда они кричали ей.

"Это было действительно сложно, потому что я сбила все конусы", – вспомнила она.

Однако в этом году Растин вернулась лучше подготовленной с местным бегуном из Питтсбурга по имени Кеннет Ли. Они познакомились через общих друзей, но лично встретились только за день до гонки.

Кэрил Растин и Кеннет Ли / Фото: скриншот с видео

"У нее хороший баланс… Она умеет слушать и направлять себя", — сказал Ли.

Когда женщину спросили, будет ли продолжать свою беговую карьеру, она сразу же ответила: "Да. Я точно не остановлюсь... Это только начало".

Напомним, мужчина продержал зонтик на одном пальце более 3 часов. Он пытался побить рекорд.

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