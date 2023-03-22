"Слишком гламурную" 60-летнюю женщину соседи выселили из дома: почему так произошло

В Великобритании 60-летнюю бывшую учительницу принудительно выселили из ее пляжного дома. Женщина убеждена, что это произошло из-за зависти соседей, считавших, что "она слишком гламурна".

Об этом пишет dailymail.co.uk.

60-летняя Мишель Спайсер утверждала, что ее выселили из своего дома на берегу моря завистливые местные жители.

Учительница на пенсии утверждает, что ее выселили из пляжного домика стоимостью 15 000 фунтов стерлингов в Геринг-бай-Си, Западный Сассекс, в октябре 2021 года на фоне ссоры с местными жителями из-за "антиобщественного поведения".

Фото: dailymail.co.uk

Мишель рассказала, что ее отношения с соседями быстро ухудшились после того, как местные жители стали завидовать ей. Она утверждала, что они "завидовали ее гламурному автомобилю и работе с моделью". Она стала первым за 25 лет лицом, которое власть принудительно выселила из его дома.

"Я думаю, это потому, что они завидуют мне, потому что я модель и очень гламурно смотрюсь со спортивным автомобилем", — убеждена Мишель.

Также, по мнению женщины, местные были недовольны, потому что она боролась за возобновление работы общественного туалета. Также люди начали оставлять оскорбительные записки у ее автомобиля, который, как утверждалось, она неправильно парковала.

Фото: dailymail.co.uk

Представитель районного совета Уортинга заявил: "Нам жаль, что до этого дошло, но впервые за последние 25 лет нам пришлось принять меры по выселению одного из наших пляжных домиков. Количество жалоб, полученных от местных жителей, не оставило нам другого выбора, кроме как признать, что госпожа Спайсер нарушила условия договора аренды".

Напомним, девушка зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц, выполняя странные просьбы мужчин.

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