"Слишком горячая" женщина пожаловалась, как замужние подруги запретили ей приходить на Рождество – фото

Бразильская модель заявила, что подруги не пригласили ее на рождественский ужин, потому что она "слишком горячая".

Об этом блогерша рассказала Need To Know.

34-летняя Марина Смит не ощущает нехватки мужского внимания, но сейчас ее сердце свободно. Она утверждает, что подруги решили не приглашать ее на ежегодное празднование Рождества, потому что она одинокая и женщины думают, что она "украдет их мужей".

"Они волнуются, что я могу соблазнить их мужей и парней. Да, я красивая женщина, но это не причина для того, чтобы меня не замечали, — заявила бывшая победительница конкурса "Мисс Бумбум" из Сан-Паулу. – Парень одной из моих подруг сказал мне, что была создана группа в WhatsApp и меня в ней не было. Он сказал, что в групповом чате мои подруги обсуждали опасения относительно моего присутствия на ужине. Одиночество уже ограничивает мои прогулки и поездки с друзьями, потому что они теперь ходят со своими партнерами. Но теперь мое одиночество и красота – для них это опасность!"

Марина Смит / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

И несмотря на свой сексуальный стиль, Смит настаивает на том, что она никогда бы не попыталась соблазнить парня подруги.

"Я одеваюсь, чтобы чувствовать себя хорошо. Проблема не во мне, а в мужчинах, которые думают, что я "слишком красивая, чтобы быть реальной, — говорит она. – Я никогда не заигрывала с их партнерами. Я уважительная женщина, особенно к их отношениям. Я думаю, что это была ревность с их стороны".

Марина Смит / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

И теперь, когда в воздухе витает недоброжелательность, она говорит, что немедленно отклонила бы приглашение бывших друзей, если бы они вдруг изменили свои взгляды.

"Надеюсь, они не передумают и не пригласят меня, потому что мой ответ – нет! Я намерена противостоять им и сказать им несколько правд. Я привыкла слепо доверять своим друзьям, но, пожалуй, они не доверяют мне, — сказала блогерша. – Очень жаль, потому что они потеряют лучшую подругу, которую могли бы иметь".

Марина Смит / Фото: instagram.com/marinasmithoficial

Поэтому вместо того, чтобы поднимать предрождественский шум, Марина намерена праздновать в одиночестве: "Пока что я лучше проведу Рождество дома".

