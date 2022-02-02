Слишком много масок: ВОЗ заявила о тоннах избыточных отходов от реагирования на COVID-пандемию

По данным ВОЗ, "люди используют избыточное количество средств индивидуальной защиты".
Чрезмерное использование одноразовых перчаток, "лунных костюмов", а также миллиардов масок и шприцев для вакцинации во время пандемии COVID-19 вызвало огромный избыток медицинских отходов во всем мире.
Соответствующее заявление во вторник, 1 февраля, озвучили во Всемирной организации здравоохранения, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что десятки тысяч тонн дополнительного медицинского мусора перегружают системы управления отходами и угрожают как здоровью, так и окружающей среде.
"Мы обнаружили, что люди используют избыточное количество средств индивидуальной защиты", — подчеркнула техническая сотрудница отдела ВОЗ по вопросам водоснабжения, санитарии, гигиены и здравоохранения Маргарет Монтгомери, призвав население стать более осознанным потребителем.
По ее словам, большая часть примерно 87 тысяч тонн "лунных костюмов" и перчаток, изготовленных в период с марта 2020 года по ноябрь 2021 года, уже стала отходами.
К тому же более восьми миллиардов доз вакцин, введенных во всем мире, привели к образованию 143 тонн дополнительного мусора в виде шприцев, игл и контейнеров.
"Очень важно обеспечить работников здравоохранения правильным (защитным снаряжением), но также жизненно важно сделать так, чтобы его можно было использовать безопасно и без влияния на окружающую среду", — подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.
ВОЗ рекомендует использовать "экологически чистую" упаковку и транспортировку, а также многоразовое оборудование и перерабатываемые или биоразлагаемые материалы.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заметил, что избыток отходов потенциально подвергает медицинских работников риску "травмирования от уколов иглой, ожогов, инфекций и затрагивает людей, живущих вблизи плохо управляемых свалок и мест захоронения отходов".
Он призвал международное сообщество инвестировать в технологии "обработки отходов без сжигания" и добавил, что 30% медицинских учреждений во всем мире и 60% в наименее развитых странах уже были плохо оборудованы для обработки существующих объемов отходов еще до того, как пандемия COVID-19 привела к их резкому увеличению.
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