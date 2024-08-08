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"Слишком толстый" мужчина подал на развод после того, как устал платить жене за секс

"Слишком толстый" мужчина подал на развод после того, как устал платить жене за секс

Мужчина / Фото: Freepik

Она хотела денег за то, что он был "плохим в постели".

На Тайване муж подал на развод со своей женой после того, как она потребовала, чтобы он платил за секс из-за того, что был "толстым и плохим в постели".

Об этом сообщает South China Morning Post.

Мужчина по имени Хао женился на своей жене Сюань в 2014 году и воспитывал с ней двоих детей. Однако проблемы начались через три года, после того как его возлюбленная ограничила секс до одного раза в месяц.

Через два года, в 2019-м, Сюань вообще отказалась заниматься с ним сексом и сказала его родственникам, что он "слишком толстый" и "некомпетентный".

Разочарованный мужчина подал на развод в 2021 году, но отозвал иск после того, как она пообещала поработать над их отношениями. Хао даже переписал их дом по ее имя.

Но вскоре после этого Сюань вернулась к своим старым методам запрета на секс, как сообщается, взыскивая с него 15 долларов каждый раз, когда он хотел заняться любовью или даже поговорить.

Налог на секс оказался переломным моментом: Хао в этом году подал на развод во второй раз, и судья удовлетворил его иск на том основании, что их брак был "холодным и трудно поддающимся исправлению".

До второго иска муж не разговаривал с женой в течение двух лет, общаясь только через программы обмена сообщениями.

Его жена не хотела разрывать их союз и подала апелляцию в высший суд, но в конце концов получила отказ.

Напомним, ранее разведенные люди откровенно назвали "красный флажок", который сразу же положил конец их браку. Они поделились своим жизненным опытом.

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