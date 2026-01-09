Сломал палец игрушечным динозавром: 9-летний мальчик подал в суд на 11-летнего

Игрушечные динозавры / © pexels.com

В Канаде развернулась нетипичная юридическая драма: девятилетний мальчик пытался отсудить компенсацию у 11-летнего товарища за травму, полученную во время игры игрушечным динозавром. Судья назвал дело крайне редким и разбирался в вопросах детской дееспособности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Девятилетний канадец обратился в суд с гражданским иском против 11-летнего парня после инцидента в детском учреждении, во время которого его палец якобы едва не был отсечен игрушечным динозавром. Событие произошло 9 августа 2022 года примерно в 11:00 во время летней программы в провинции Альберта, однако конкретную локацию в материалах дела не указывали.

Пострадавшим является Илайджа Доминик Робинсон, которому сейчас 13 лет. На момент инцидента ему было девять. Другой участник событий — Ксавье Феллин — тогда было 11 лет, его нынешний возраст не уточняется.

Как мальчик сломал палец из-за динозавра

Дети играли игрушечным динозавром, размером примерно с 500-миллилитровую бутылку воды, когда между ними возник конфликт из-за игрушки. Во время толкотни Ксавье, по версии иска, ударил Илайджу динозавром, в результате чего тот получил «серьезный перелом со смещением» безымянного пальца.

Судья Суда юстиции Альберты в Гранд-Прере Брайан Роберт Хаугестол охарактеризовал это дело как «довольно редкое». Он отметил, что иск поднимает «многочисленные правовые вопросы, связанные с дееспособностью», в частности аспекты согласия и добровольного принятия риска.

Какое решение принял суд?

Рассмотрение дела состоялось в прошлом месяце, а в прошлую пятницу суд принял решение об отказе в удовлетворении иска.

Каждого из детей в процессе представлял взрослый законный представитель, хотя по сути судебный спор происходил между двумя несовершеннолетними. Интересы Илайджи представлял Нсамба Мамиса Робинсон, а представителями Ксавье были Кортни и Джош Феллины.

Иски, в которых один несовершеннолетний судится с другим, встречаются крайне редко, но канадское законодательство допускает такую возможность. Лица в возрасте до 18 лет не могут обращаться в суд самостоятельно, однако имеют право на иск при условии представительства взрослыми.

Какие именно отношения связывают представителей с детьми, в судебных документах не раскрывается.

Подробности о ходе судебного процесса между несовершеннолетними

В иске отмечалось, что ссора из-за игрушечного динозавра завершилась тяжелой травмой пальца Илайджи.

«Палец фактически был отсечен на уровне кости, но оставался прикрепленным. Травма требовала хирургического вмешательства, иначе палец, вероятно, был бы потерян», — написал судья Хаугестол.

В то же время к материалам дела не приобщили никаких больничных или медицинских документов, подтверждающих серьезность повреждения.

Сам пострадавший также не смог подробно описать события во время судебного разбирательства.

«Он пытался вспомнить инцидент, произошедший более трех лет назад, когда он был значительно моложе», — отметил судья.

По информации суда, во время конфликта якобы велась видеосъемка, однако запись не сохранили, поэтому она не была использована как доказательство в этом нетипичном деле.

Ксавье лично не давал показаний в рамках гражданского процесса, зато в суде выступила его мать. Родителей старшего мальчика также привлекли в качестве соответчиков, однако суд постановил, что они не совершили никаких неправомерных действий. Судья отметил, что родители не обеспечивали сына опасным оружием и не подстрекали его к агрессивному поведению.

Мать Илайджи, как указано в решении, «казалась зацикленной» на том, что родители Ксавье якобы не проявили «достаточного внимания или контакта» после травмирования ее ребенка.

Хотя предложение «помочь» могло бы быть «вежливым и корректным», судья подчеркнул, что никакой юридической обязанности делать это не существовало.

Детское учреждение, которое, по словам суда, работало под управлением неправительственной организации и впоследствии прекратило деятельность, также не предоставило дополнительных сведений об инциденте.

Это могло быть связано с «вопросами приватности или, возможно, ответственности», отметил судья.

Судья решил, что это несчастный случай

Хаугестол пришел к выводу, что стычка стала «несчастным случаем, который трудно было предвидеть». Он подчеркнул, что не считает действия Ксавье умышленным нападением на Илайджу, а сами мальчики почти не были знакомы между собой.

«Это был случайный инцидент, произошедший во время обычных для детей занятий. Умные люди осознают, что между детьми возможны мелкие споры и незначительные стычки», — сказал судья.

Истец требовал возмещения в размере 10 тыс. канадских долларов (примерно 7,2 тыс. долл. США) и компенсации дополнительных расходов, однако после решения суда этот вопрос потерял актуальность.

«К счастью, травмированный палец хорошо зажил и сейчас почти не создает [Илайдже] никаких проблем», — отметил судья в своем решении.

«К счастью, травмированный палец хорошо зажил и сейчас почти не создает [Илайдже] никаких проблем», — отметил судья в своем решении.