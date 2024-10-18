Сломанные роботы-пылесосы матерят шокированных владельцев и закидывают им расистские обиды

Американские домовладельцы были шокированы, когда их китайские роботы-пылесосы были перепрограммированы, чтобы закидывать их расистскими обидами.

Об этом пишет ABC News Australia.

Расистская хакерская атака коснулась Ecovacs Deebot X2s – производимого в Китае бренда – в нескольких американских городах.

Адвокат из Миннесоты Дэниел Свенсон рассказал, что в мае смотрел телевизор, когда его робот-пылесос начал издавать звуки, которые сначала "были похожи на прерывистый радиосигнал или что-то подобное", — сказал он изданию.

"Можно было услышать отрывки, возможно, голоса", — вспоминает истец, обнаруживший в приложении к пылесосу, что незнакомец завладел прямой трансляцией камеры автоматического всасывания и функцией дистанционного управления.

Сначала Свенсон списал это на сбой, сбросил пароль, перезагрузил Deebot и сел рядом с женой и 13-летним сыном. Потом, как в фильме ужасов, кибернетический пылесос начал двигаться и выпустил поток нецензурной лексики.

Сообщается, что пылесос кричал "fu*k", а затем слово на букву "н" снова и снова на виду у семьи.

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Хотя это, безусловно, было оскорбительно, Свенсон сказал, что в конце концов он благодарен за тираду Deebot, поскольку это позволило ему быстро выяснить, что произошло.

Инцидент вызвал обеспокоенность тем, что хакеры молча наблюдали за ним и его семьей через "терминатор", который находился на том же этаже, что и главная ванная комната.

"Наши самые младшие дети принимают там душ", — сказал Свенсон. "Я просто подумал о том, что он может застукать моих детей или даже меня, знаете ли, не одетыми".

Впоследствии житель Миннесоты отнес пылесос в гараж и больше никогда его не включал.

К сожалению, устройство Свенсона было не единственным, вышедшим из строя. Приблизительно в то же время бот компании Ecovacs в Эль-Пасо, штат Техас, начал выкрикивать расистские эпитеты в адрес своего владельца поздно ночью, пока тот не выдернул его из розетки.

Тем временем, другая модель гонялась за собакой семьи из Лос-Анджелеса по дому, как в фильме ужасов. Им следует поблагодарить за то, что их пушистого друга не поглотил робот, как это произошло с другой несчастной собачкой, которую пришлось спасать полиции.

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Неизвестно, сколько устройств пострадало и кто злоумышленники, но Свенсон подозревает, что его обидчиками могли быть шутившие подростки, судя по голосу бота.

Он пожаловался на проникновение в Ecovacs, что привело к расследованию, которое показало, что хакеры, вероятно, обошли меры безопасности Ecovacs, чтобы завладеть камерами, микрофонами и системами управления движением Deebots.

Слабым звеном был четырехзначный PIN-код, который мог быть проверен только приложением, а не сервером или роботом, что позволило кому-либо с техническими знаниями обойти эту защиту.

Представитель Ecovacs заявил, что этот недостаток был устранен, и пообещал обновить X2 в ноябре. Тем не менее, этот случай иллюстрирует, как легко злоумышленники могут получить данные в нашем технически насыщенном обществе.

Напомним, украинец в составе группы хакеров нанес ущерб компании в Норвегии почти на 9 млн евро. Преступники заблокировали серверы предприятия и требовали за дешифрование вируса 2500 биткоинов, что эквивалентно 348 млн грн.

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