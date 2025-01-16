Слон впервые в мире сымитировал человеческий язык и ошарашил ученых – фото

Азиатский слон Кошик, которому в этом году исполняется 35 лет, шокировал ученых, поскольку стал первым в своем роде, кто смог скопировать человеческий язык.

Об этом пишет Unilad.

Гениальный зверь обитает в зоопарке "Эверленд" в Йонгине — городе, расположенном примерно в полутора часах езды от столицы Южной Кореи Сеула.

Используя свой хобот, Кошик кладет его в рот и с помощью вибраций точно имитирует человеческий голос. Его словарный запас корейского языка широк, по крайней мере для слона, поскольку он овладел не менее пяти словами – это "нет", "сидеть", "хорошо", "лежать", а также "привет".

Увидев, как слон "разговаривает" на видео, загруженном на YouTube, доктор Анжела Штеггер из Венского университета в Австрии обратилась в зоопарк с просьбой провести исследование над Кошиком. После того, как она получила зеленый свет, она и ее команда приступили к работе.

Слон Кошик / Фото: YouTube/euronews

"Мы попросили носителей корейского языка, никогда раньше не видевших слона, записать то, что они поняли, когда мы воспроизводили записи с Кошиком, — рассказала она ВВС. Мы обнаружили высокий уровень совпадения общего значения. Человеческий язык имеет два важных аспекта: высоту (насколько звук высокий или низкий) и тембр (музыкальное качество голоса), и Кошик отвечает обеим этим аспектам. Он всегда кладет кончик хобота в рот, а затем модулирует ротовую полость. У нас нет рентгеновских лучей, поэтому мы не знаем, что происходит у него во рту, но он изобрел новый способ звукоизвлечения, чтобы согласовать свои вокальные движения с человеческими собеседниками. Если учесть огромный размер слона, длинный голосовой тракт и другие анатомические отличия – например, у него хобот вместо губ… и огромная гортань – и он действительно соответствует высоте голоса своих тренеров, это действительно шокирует".

Слон Кошик / Фото: YouTube/euronews

Напомним, "самая умная собака" выучила более 200 слов и знает названия всех своих игрушек. Шестилетний пес был признан одним из самых умных в мире.

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