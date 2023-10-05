Слоновая зубная паста: популярный эксперимент закончился для блогера вызовом парамедиков (видео)

Также в его дом прибыли пожарные.

Американский стриммер и YouTube-блогер IShowSpeed обратился к парамедикам после того, как эксперимент со "слоновой зубной пастой" потерпел неудачу.

Об этом пишет ladbible.com.

"Зубная паста для слона" содержит смешивание перекиси водорода, йодида калия и мыла для мытья посуды в бутылке, что влечет за собой химическую реакцию, в результате которой образуется большое количество пены. Эта пена выглядит как зубная паста.

Хотя IShowSpeed известен своими пикантными трюками, он, вероятно, и сам не знал, что его последнее видео приведет его к такой неприятной ситуации.

Ролик, ставший вирусным в Сети, показывает, как блогер участвует в рискованном опыте, разливая химикаты, прежде чем комната быстро наполняется дымом и насыщается парами.

Известный автор контента выглядит дезориентированно и говорит: "Я не могу дышать". Дальше он начинает размахивать руками, пытаясь развеять дым.

IShowSpeed был опрокинут в hospital earlier после того, как устроить в “Elephant toothpaste” experiment. pic.twitter.com/SL9Mpq2K2r — Daily Loud (@DailyLoud) October 4, 2023

18-летний парень рассказал, что после эксперимента к нему домой прибыла экстренная служба.

В сообщении в чате YouTube из официальной аккаунты говорилось: "К нему прибыли пожарные. Ему дают кислород, чтобы он мог дышать. С ним должно быть все в порядке, друзья".

Видео оставило многих пользователей ошеломленными, причем многие отругали стримера за опасную шутку исключительно ради просмотров:

Почему он рискует жизнью ради контента?

Что такое слоновая зубная паста? Я вообще удивлен, что он жив. Всю свою жизнь он проводит на грани

Напомним, мужчина панически боится коснуться продуктов, поэтому ест все металлическими щипцами, даже суп. Джон делится своей борьбой с ОКР в TikTok.

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