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Слово года: Оксфордский словарь избрал "гниение мозга", что оно означает

Слово года: Оксфордский словарь избрал "гниение мозга", что оно означает

Слово года

Выбрано слово 2024 года

Оксфордский словарь избрал термином 2024 года словосочетание brain rot («гниение мозга»)

Что означает фраза "brain rot"

"Brain rot", в переводе «гниением мозга» называют чрезмерное потребление информации, в первую очередь, онлайн-контента, не имеющей содержания, которая негативно влияет на когнитивные способности человека. В результате чрезмерного потребления бессмысленного контента и происходит "гниение мозга" — ухудшение психического или интеллектуального состояния человека.

Откуда появилась фраза "гниение мозга"

По утверждению bbc.com, впервые ее использовал американский писатель и мыслитель Генри Дэвид Торо в своей книге еще в 1854 году, критикуя тенденцию общества обесценивать сложные идеи. "В то время как Англия пытается побороть гниение картофеля, будет ли хоть какая-то попытка вылечить гниение мозга — что значительно более распространено и смертельно?"

Сначала это слово приобрело популярность в социальных сетях среди поколения Z и поколения Alpha, но теперь его используют как способ описания низкокачественного и малоценного контента в социальных сетях.

Какие слова года выбирали в прошлом

В 2023 году – слово "rizz", которое преимущественно используют молодые интернет-пользователи, сокращенная форма слова "харизма". По словам составителей Оксфордского словаря английского языка, это слово означает "стиль, обаяние или обаяние, а также способность привлечь внимание романтического или сексуального партнера".

В 2022 году победителем стало выражение "goblin mode" или "режим гоблина" — означает "беззастенчиво снисходительное, ленивое, неряшливое или жадное" поведение.

В 2021 году слово избрали vax — сокращение для обозначения вакцины или процесса прививки.

"Локдаун" стал словом 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса его употребляли просто массово.

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