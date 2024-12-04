Слово года: Оксфордский словарь избрал "гниение мозга", что оно означает

Оксфордский словарь избрал термином 2024 года словосочетание brain rot («гниение мозга»)

Что означает фраза "brain rot"

"Brain rot", в переводе «гниением мозга» называют чрезмерное потребление информации, в первую очередь, онлайн-контента, не имеющей содержания, которая негативно влияет на когнитивные способности человека. В результате чрезмерного потребления бессмысленного контента и происходит "гниение мозга" — ухудшение психического или интеллектуального состояния человека.

Откуда появилась фраза "гниение мозга"

По утверждению bbc.com, впервые ее использовал американский писатель и мыслитель Генри Дэвид Торо в своей книге еще в 1854 году, критикуя тенденцию общества обесценивать сложные идеи. "В то время как Англия пытается побороть гниение картофеля, будет ли хоть какая-то попытка вылечить гниение мозга — что значительно более распространено и смертельно?"

Сначала это слово приобрело популярность в социальных сетях среди поколения Z и поколения Alpha, но теперь его используют как способ описания низкокачественного и малоценного контента в социальных сетях.

Какие слова года выбирали в прошлом

В 2023 году – слово "rizz", которое преимущественно используют молодые интернет-пользователи, сокращенная форма слова "харизма". По словам составителей Оксфордского словаря английского языка, это слово означает "стиль, обаяние или обаяние, а также способность привлечь внимание романтического или сексуального партнера".

В 2022 году победителем стало выражение "goblin mode" или "режим гоблина" — означает "беззастенчиво снисходительное, ленивое, неряшливое или жадное" поведение.

В 2021 году слово избрали vax — сокращение для обозначения вакцины или процесса прививки.

"Локдаун" стал словом 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса его употребляли просто массово.

Читайте также: