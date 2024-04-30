"Случатся очень веские события": победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала важные дни в мае

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова предусмотрела очень важные для Украины события, которые произойдут уже в мае.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала предсказание на май и назвала точные дни, когда стоит ожидать важных новостей. Она не уточнила, что именно может произойти.

"2, 10, 22, 29 мая - это дни, когда мы с вами, украинцы услышим какие-то очень важные новости. Произойдут очень важные события. 22 мая - почему-то очень важное число. Будем следить, что там происходит", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова с помощью карт Таро сделала предсказания по "сотрудничеству России и НАТО". Она считает, что идут тайные переговоры.

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