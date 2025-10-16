- Дата публикации
Случайная находка: британец купил комиксы о Супермене и стал владельцем клада
Житель Британии приобрел старые комиксы о Супермене за £20, не зная, что это редкое издание This Island Bradman. Теперь коллекцию будет продана на аукционе за десятки тысяч фунтов.
Житель Великобритании стал владельцем настоящего клада, даже не подозревая об этом. Около десяти лет назад мужчина приобрел на распродаже из багажника автомобиля коллекцию комиксов о Супермене всего за 20 фунтов стерлингов – просто потому, что они ему понравились. Теперь, когда он решил выставить их на аукцион, оказалось, что его покупка может обойтись в десятки тысяч фунтов.
Об этом рассказывает Mirror.
Коллекционер приобрел 48 идентичных экземпляров комикса This Island Bradman, которые считаются одними из самых редких в мире. Эти издания называют "святым Граалем" среди фанатов DC Comics - они ведь были частным заказом и почти полностью исчезли из обращения.
Человек, не осознавая ценности, хранил их на чердаке почти десятилетия. Лишь во время карантина COVID-19 он решил навести порядок и наткнулся на коробку с комиксами.
Аукционный дом Ewbank's Auctions подтвердил, что найденные комиксы – настоящая редкость. Лучшие из них могут быть проданы до £3000 за штуку, а даже поврежденные экземпляры оцениваются в £50–100. Продажа состоится 4 ноября в городе Уокинг, графство Суррей.
История происхождения комикса "This Island Bradman" также стоит внимания.
В 1988 году британский бизнесмен Годфри Брэдман заказал специальное издание комикса о Супермене в качестве подарка на бар-мицву своего сына Дэниела. DC Comics создала уникальную восьмистраничную историю, в которой наряду с Суперменом появлялись сам Дэниел Брэдман и его друг.
Считается, что напечатали всего около 200 экземпляров, большинство из которых были розданы гостям праздника. Остальные, по легенде, приказали утилизировать — но один из сотрудников оставил комиксы себе, и именно эта коллекция спустя десятилетия попала в руки случайного покупателя.
