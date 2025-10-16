Случайная находка: британец купил комиксы о Супермене и стал владельцем клада

Комиксы / © unsplash.com

Житель Великобритании стал владельцем настоящего клада, даже не подозревая об этом. Около десяти лет назад мужчина приобрел на распродаже из багажника автомобиля коллекцию комиксов о Супермене всего за 20 фунтов стерлингов – просто потому, что они ему понравились. Теперь, когда он решил выставить их на аукцион, оказалось, что его покупка может обойтись в десятки тысяч фунтов.

Об этом рассказывает Mirror.

Издание "This Island Bradman". / © Фото из открытых источников

Коллекционер приобрел 48 идентичных экземпляров комикса This Island Bradman, которые считаются одними из самых редких в мире. Эти издания называют "святым Граалем" среди фанатов DC Comics - они ведь были частным заказом и почти полностью исчезли из обращения.

Человек, не осознавая ценности, хранил их на чердаке почти десятилетия. Лишь во время карантина COVID-19 он решил навести порядок и наткнулся на коробку с комиксами.

Аукционный дом Ewbank's Auctions подтвердил, что найденные комиксы – настоящая редкость. Лучшие из них могут быть проданы до £3000 за штуку, а даже поврежденные экземпляры оцениваются в £50–100. Продажа состоится 4 ноября в городе Уокинг, графство Суррей.

История происхождения комикса "This Island Bradman" также стоит внимания.

В 1988 году британский бизнесмен Годфри Брэдман заказал специальное издание комикса о Супермене в качестве подарка на бар-мицву своего сына Дэниела. DC Comics создала уникальную восьмистраничную историю, в которой наряду с Суперменом появлялись сам Дэниел Брэдман и его друг.

Считается, что напечатали всего около 200 экземпляров, большинство из которых были розданы гостям праздника. Остальные, по легенде, приказали утилизировать — но один из сотрудников оставил комиксы себе, и именно эта коллекция спустя десятилетия попала в руки случайного покупателя.

