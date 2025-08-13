Случайная находка: как обычная паутина принесла американке бриллиант на миллион гривен

Девушка нашла бриллиант для своего кольца в парке. / © independent.co.uk

Реклама

Американка Мишерри Фокс из Нью-Йорка нашла бриллиант весом 2,3 карата, эксперты оценили в 27 тысяч долларов (более 1,1 млн гривен).

Об этом пишет The Independent.

Ценную находку женщина обнаружила в государственном парке «Кратер алмазов» в Арканзасе, одном из немногих мест в мире, где посетители могут искать и забирать драгоценные камни.

Реклама

Девушка нашла бриллиант для своего кольца в парке. / © independent.co.uk

Фокс три недели ежедневно искала камень для своего кольца, стремясь, чтобы он символизировал не только материальную ценность, но и упорный труд. В последний день поисков она заметила на земле что-то блестящее, принявшее за паутину, покрытую росой. Когда она толкнула «паутину», поняла, что это камень.

Женщина рассказала, что никогда не держала в руках настоящий бриллиант, но почувствовала, что эта находка именно он. Сотрудники парка подтвердили, что это белый или бесцветный бриллиант весом 2,3 карата. Находка размером с человеческий клык.

Девушка нашла бриллиант для своего кольца в парке. / © independent.co.uk

Свою радость Фокс описала так: «Я сначала расплакалась, а потом начала смеяться».

Женщина назвала камень «Бриллиант Фокс-Баллу» в честь себя и своего партнера. Найденный бриллиант она вставит в кольцо, которое обещал подарить его избранник. По данным администрации парка, только за 2025 год здесь зарегистрировали 366 находок, из которых только 11 весили более одного карата.

Реклама

Напомним, археологи из Гьюстонского университета впервые успешно раскопали королевскую гробницу в древнем городе Мая Караколь, расположенном в современных лесах Белиза. Гробница, принадлежавшая Те Каабу Чаку — первому известному правителю города и основателю королевской династии Караколь, оказалась заполнена бесценными сокровищами.