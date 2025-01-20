Случайное селфи мамы спасло ее сына от 99-летнего заключения: что произошло (фото)

Случайное селфи матери спасло ее невинного сына от 99 лет за решеткой.

Об этом пишет Unilad.

22 сентября в 2017 году Кристофер Прекопия оказался в тюрьме, где ему грозило 99 лет заключения по обвинению в краже с проникновением в жилье первой степени с намерением совершить другие преступления, согласно показаниям под присягой в полиции.

Кристофер порвал со своей девушкой за несколько лет до этого, и Эрин Прекопия, его мама, рассказала, что пара встречалась всего шесть недель.

Бывшая девушка, имя которой остается неизвестным, получила травмы в результате нападения в виде креста, вырезанного на ее груди канцелярским ножом.

Прекопия стал подозреваемым после того, как предполагаемая жертва рассказала полиции, что их отношения были "беспокойными", когда они встречались в старших классах.

В глазах официальных лиц это сделало Кристофера главным подозреваемым. Но он заявил, что "не имел никакого представления, почему все это происходит", когда его заключили под стражу.

Кристофер Прекопия / Фото: Temple Police Department

Однако было ключевое доказательство, которое в конце концов спасло парня.

В ночь, когда на его бывшую девушку якобы напали, Прекопия на самом деле был со своей матерью Эрин в отеле в Остине, штат Техас. Этот отель расположен в 105 км от дома обвиняемого, что делает его достаточным алиби для растерянного предполагаемого виновника Прекопии.

Эрин с облегчением сказала: "Это ошеломляюще. Божьей милостью это произошло именно в тот день, когда я точно, на 100 процентов, могу сказать, где он был".

Его мама вспомнила, что в то время, когда произошло предсказуемое нападение, она опубликовала групповое селфи с географической привязкой и отметкой времени. На фото был запечатлен обвиняемый Кристофер в углу слева на переднем фоне вместе с другой парой на заднем фоне.

Кристофер с мамой и парой в ночь нападения / Фото: Facebook/Erin Prinkston Precopi

После тысяч долларов и бесчисленных встреч с адвокатом семья отнесла свои вопиющие доказательства прокурору округа Белл.

Спустя девять месяцев после его ареста обвинения были сняты "в интересах правосудия", и Прекопия вышел на свободу.

Тогда Кристофер сказал: "Я готов жить своей жизнью так, как я хочу, без опасений, что это может вернуться и повредить мне".

Напомним, убийца-каннибал, съевший пенсионера, стал инфлюенсером в соцсетях. Он провел всего три года в тюрьме за свои ужасные преступления, но сейчас является онлайн-звездой.

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