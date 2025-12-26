Случайный гость на Рождество прожил в семье 45 лет: история человечности

Роб, Диана Парсонс вместе с детьми и Ронни Локвуд

В 1975 году молодая пара из Кардиффа (Уэльс) впустила в дом бездомного мужчину с пакетом мусора и замороженной курицей в руках. То, что должно было стать коротким жестом доброты на Рождество, превратилось в уникальную историю сожительства, которая длилась 45 лет.

Об этом пишет BBC.

23 декабря 1975 года Роб Парсонс вместе с женой Дианой готовились к празднованию Рождества в своем доме в Кардиффе, когда внезапно услышали стук в дверь. На пороге стоял незнакомец: в правой руке он держал мусорный пакет со всем своим имуществом, а в левой — замороженную курицу.

Роб внимательно всмотрелся в его лицо и вспомнил, что это Ронни Локвуд — мужчина, которого он иногда видел в воскресной школе в детстве и в отношении которого ему говорили быть внимательным и добрым, ведь тот был «немного не таким, как все».

«Я сказал: „Ронни, что это у тебя за курица?“ Он ответил: „Мне ее кто-то дал на Рождество“. А потом я произнес два слова, которые изменили всю нашу жизнь. И я до сих пор не совсем понимаю, почему их сказал. Я сказал: заходи», — вспомнил Роб.

Тогда Робу было 27 лет, а Диане — 26. Супруги почувствовали, что не могут просто оставить Ронни, у которого был аутизм, одного и без поддержки. Они приготовили принесенную курицу, дали гостю возможность помыться и согласились оставить его у себя на рождественские праздники.

То, что сначала было простым жестом сочувствия, со временем переросло в уникальную совместную жизнь, наполненную любовью и взаимными компромиссами, которая длилась 45 лет — вплоть до смерти Ронни.

История Ронни Локвуда и празднование Рождества

Сейчас Робу 77 лет, а Диане — 76. Когда же они впервые открыли двери для Ронни, супруги были женаты всего четыре года. Самому Ронни тогда было почти 30. С 15 лет у него не было постоянного дома, он жил в Кардиффе и его окрестностях, перебивался временными подработками — иногда Роб встречал мужчину в молодежном клубе, который сам организовывал.

Чтобы Ронни действительно почувствовал себя желанным гостем, супруги попросили родных принести для него рождественские подарки — что угодно, от носков до «каких-то благовоний».

«Я и сейчас это помню. Он сидел за рождественским столом, перед ним лежали подарки, и он заплакал, потому что никогда не чувствовал такой любви. Это было невероятно — просто наблюдать», — рассказала Диана.

Ронни Локвуд

Сначала они договаривались, что Ронни останется только до следующего дня после Рождества. Но когда этот день наступил, супруги не смогли заставить себя попрощаться с ним и обратились за советом в социальные службы. В центре помощи бездомным им объяснили, что для трудоустройства Ронни нужен адрес, рассказывает Роб, но «чтобы получить адрес, нужна работа».

«Вот в такой ловушке „замкнутого круга“ находятся очень много бездомных людей», — отметил он.

По словам Роба, Ронни попал в интернат еще в восьмилетнем возрасте, а в 11 лет исчез из Кардиффа. Лишь значительно позже, работая над книгой A Knock on the Door, Роб узнал, что с ним произошло на самом деле. Парня отправили за 200 миль в учебное заведение, которое в официальном отчете называли «школой для умственно неполноценных мальчиков», где Ронни прожил пять лет.

«У него там не было друзей. Не было социального работника, который бы его знал. Не было учителей, которые бы его знали», — сказал Роб.

По его словам, Ронни часто задавал один и тот же вопрос: «Я что-то плохое сделал?» — и супруги убеждены, что эта фраза осталась с ним именно с того периода.

«Он постоянно волновался, что кого-то обидел или сделал что-то не так», — сказал Роб.

В возрасте 15 лет Ронни вернули обратно в Кардифф — «фактически в никуда», говорят супруги.

Жизнь Ронни в новой семье

Муж с женой признаются, что сначала Ронни вел себя скованно: ему было трудно устанавливать зрительный контакт, а разговоры почти не складывались.

«Но со временем мы его узнали — и, если честно, полюбили», — говорят супруги.

Они помогли Ронни найти работу мусорщиком и купили новую одежду, узнав, что он годами носил те же вещи, полученные еще в школе-интернате.

«У нас не было собственных детей — это было как будто собирать своих детей в школу. Мы были гордыми родителями. Когда мы вышли из магазина, она [Диана] сказала мне: „Он работает мусорщиком, а мы его одели так, будто он менеджер отеля Dorchester“, — с улыбкой вспомнил Роб.

Он работал юристом и просыпался на час раньше, чтобы подвезти Ронни на работу, а уже потом ехать по своим делам. Возвращаясь домой, Роб часто видел Ронни, который просто сидел и улыбался. Однажды Роб спросил: «Ронни, что тебя так смешит?»

Ронни ответил: «Роб, когда ты утром подвозишь меня на работу, другие мужчины спрашивают: „А кто это тебя привозит такой машиной?“ А я говорю: „Да это мой адвокат“.

«Мы не думаем, что он гордился тем, что его подвозит юрист. Мы думаем, что, возможно, у него никогда не было человека, который бы провожал его в первый день в школу. А теперь ему почти 30… и наконец-то кто-то стоит у ворот», — рассказал Роб.

У Ронни было немало ежедневных ритуалов, к которым в доме привыкли. Например, каждое утро он выгружал посудомоечную машину, а Роб каждый раз делал вид, будто это неожиданность.

«Трудно изображать удивление, когда тебе задают тот же вопрос во вторник, что и в понедельник. Но это был Ронни. Мы делали это 45 лет», — с улыбкой сказал Роб.

«Ему было трудно читать и писать, но он ежедневно покупал газету South Wales Echo», — добавила Диана.

Ронни «был невероятен»

Каждый год на Рождество Ронни дарил супругам одинаковые подарочные карточки Marks and Spencer, но каждый раз с той же искренней радостью ждал их реакции.

Много времени он проводил в местной церкви: собирал пожертвования для бездомных и готовил помещение к богослужениям, «очень тщательно» расставляя стулья. Диана вспомнила, как однажды Ронни вернулся домой в другой обуви, и она спросила: «Ронни, где твои ботинки?» Он объяснил, что отдал их бездомному мужчине.

«Вот каким человеком он был. Он был невероятный», — отметили супруги.

Одним из самых сложных периодов для семьи стала болезнь Дианы — синдром хронической усталости. Она вспомнила дни, когда не могла даже встать с кровати.

«У меня была маленькая трехлетняя дочь, Роб часто был в командировках», — сказала женщина.

В те моменты, по ее словам, Ронни проявил себя «удивительно»: он готовил молочные смеси для их сына Ллойда, помогал по хозяйству и играл с дочкой Кэти.

Роб, Ронни и ребенок супругов Парсонсов

Несмотря на все трудности совместной жизни, в частности многолетнюю — 20 лет — борьбу Ронни с игровой зависимостью, супруги признают: они не представляют своей жизни без него.

«Я не сказал бы, что это стратегия, которую стоит рекомендовать, но Ронни обогатил нашу жизнь во многих смыслах», — сказал Роб.

«У Ронни было большое сердце. Он был добрым. Он был изнурительным. Иногда я была ему матерью, иногда — социальной работницей, а иногда — сиделкой. Однажды кто-то спросил наших детей: „Как вы справлялись с Ронни, когда к вам приходили друзья?“ А они ответили: „Мы об этом вообще не думаем — это же просто Ронни“, — добавила Диана.

«Наши дети никогда не знали жизни без Ронни. Он был в нашем доме еще до их рождения и оставался, когда они выросли и уже имели собственных детей», — рассказал Роб.

Почему Ронни не переехал в отдельное жилье?

Лишь однажды супруги серьезно рассматривали возможность помочь Ронни жить отдельно — через несколько лет после того, как он поселился у них. Когда дети подрастали, а дом с одной ванной становился тесным, Роб и Диана зашли в его комнату, чтобы предложить квартиру неподалеку. Но как только они зашли, Ронни снова спросил: «Я что-то плохое сделал?»

Роб вспомнил, что Диана вывела его из комнаты, расплакалась и сказала: «Я не могу этого сделать».

Через несколько ночей Ронни зашел в их спальню и спросил: «Мы же втроем — настоящие друзья, да?»

«Я сказал: „Да, Ронни, мы втроем — настоящие друзья“, — вспомнил Роб.

«А мы же будем вместе всегда?» — переспросил Ронни.

«Была пауза — видимо, слишком длинная. Я посмотрел на Ди и сказал: „Да, Ронни, мы будем вместе всегда. И так оно и было“, — ответил Роб.

Смерть Ронни

Ронни умер в 2020 году в возрасте 75 лет после инсульта. Супруги признаются, что до сих пор ужасно по нему скучают. Из-за ковидных ограничений на его похоронах могли присутствовать только 50 человек, но, как шутит Роб, «билеты были горячее, чем на концерт Coldplay».

Они получили по меньшей мере сотню писем сочувствия — «от профессоров Оксфордского университета до политиков и безработных». После смерти Ронни новый центр благосостояния стоимостью 1,6 млн фунтов, построенный при церкви Glenwood в Кардиффе, назвали Lockwood House — в его честь. Однако старое и новое здания не совсем сочетались, и для завершения реконструкции не хватало финансирования.

«Но им не стоило волноваться. Почти до пенни это была именно та сумма, которую Ронни оставил в завещании. В конце концов бездомный мужчина дал крышу над головой всем нам», — рассказал Роб.

«Разве это не чудо? Я действительно думаю, что так должно было быть. Люди часто спрашивают нас: как это произошло — 45 лет? Но честный ответ такой: в некотором смысле все происходило день за днем. Ронни принес в нашу жизнь настоящую глубину и наполненность», — отметила Диана.

Диана и Роб Парсонсы возле Lockwood House

