Слышно, как пульсирует кровь и моргают глаза: что известно о самом тихом месте на Земле (фото, видео)

В самом тихом месте на Земле настолько тихо, что можно услышать, как вы моргаете.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Рекорд принадлежит безэховой тестовой камере в Орфилдской лаборатории в Миннеаполисе, штат Миннесота, США, где зафиксирован уровень окружающего звука -24,9 дБА.

Посетители комнаты, специально спроектированной для подавления звука, сообщали, что слышали, как кровь движется по их венам, слышали, как их веки закрываются, когда они моргают, а также чувствовали тошноту и дезориентацию.

Безэховая камера / Фото: Orfield Labs

Помещение Orfield Labs впервые побило рекорд в 2004 году, когда уровень фонового шума составлял -9,4 дБА. Еще более низкий уровень шума -13 дБА был зафиксирован в 2012-м после некоторых усовершенствований, но комната на время потеряла свой рекорд в 2015 году, когда в безэховой камере в штаб-квартире Microsoft в Вашингтоне, США, был зафиксирован уровень шума -20,35 дБА. .

В 2021 году Orfield Labs снова побил рекорд и с тех пор удерживает его.

Помещение подавляет 99,99% звука благодаря акустическим клинам из стекловолокна толщиной в метр, а также двойным стенам из изолированной стали и метровому слою бетона.

Основатель компании Стивен Орфилд рассказал MailOnline: "Когда тихо, уши адаптируются. Чем тише в комнате, тем больше вещей вы слышите. Вы услышите, как бьется ваше сердце, иногда вы можете услышать ваши легкие, услышать, как громко булькает ваш желудок. В безэховой камере ты сам становишься звуком".

Камеру используют в основном для тестирования продуктов и исследований.

В anchocho chamber je room designed to completel absorbe reflections of ether sound or electromagnetic waves. Это является difference между bursting ballon outside and innechoic chamber https://t.co/idYuaOHwzn — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2022

Лаборатория используется производителем мотоциклов Harley-Davidson, чтобы сделать их тише, сохраняя при этом их фирменный звук и производителем стиральных машин Whirlpool, чтобы разработать метафоры о том, как должны звучать звуки.

Стивен объяснил: "Мы записываем продукты, и люди слушают их на основе семантических терминов, таких как "дорогое", "низкое качество". Мы измеряем их ощущения и ассоциации".

Did you know? "Китятельный участок на Земле" является анехоичным chamber на Orfield Laboratories Inc. in #Minneapolis pic.twitter.com/Fsk7E2pPW2 — realPRO (@realPROmpls) February 13, 2015

Сам он однажды сказал, что после 30 минут, проведенных в камере, он слышал, как очень громко работает механический клапан в его сердце.

Напомним, шаткий с виду подвесной мост назвали самым страшным в мире. Он временный и имеет путь, достаточный для проезда только одного транспортного средства за раз.

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