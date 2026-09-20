Смартфон может спасти жизнь: какие функции безопасности следует включить уже сейчас

Смартфон

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Современный смартфон может стать важным инструментом в чрезвычайной ситуации. На Android и iPhone есть функции, которые помогают вызвать экстренные службы, передать информацию о местонахождении, сообщить близким об опасности или даже связаться со спасателями без мобильной связи.

Об этом пишет Popsci.

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Специалисты советуют заранее проверить настройку безопасности телефона, ведь в критический момент времени на поиск нужной функции может просто не быть.

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Какие функции безопасности есть на Android

Владельцы Android могут добавить на экран блокировки важную медицинскую информацию — группу крови, аллергии, лекарства, принимаемые человеком, а также контакты близких. Это может помочь окружающим и медикам получить необходимые сведения, если владелец смартфона не может самостоятельно их сообщить.

На устройствах с соответствующими версиями Android это настраивается через Настройки → Безопасность и чрезвычайные ситуации → Медицинская информация и Экстренные контакты.

Еще одна полезная возможность — обнаружение автомобильной аварии. Если датчики смартфона фиксируют признаки серьезного столкновения, телефон может показать предупреждение и спросить, все ли в порядке с пользователем. Если человек не реагирует, устройство может автоматически связаться с экстренными службами и заранее определенными контактами.

Также в меню безопасности можно найти уведомления о чрезвычайных ситуациях, в том числе предупреждения о стихийных бедствиях и других опасных событиях. Отдельно Android поддерживает уведомления о землетрясениях, которые в некоторых регионах могут прийти еще до того, как толчки достигнут конкретного места.

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На совместимых смартфонах доступна и спутниковая связь для экстренных ситуаций. Например, некоторые модели Google Pixel и Samsung могут использовать спутник, если нет мобильной сети или Wi-Fi. В то же время доступность функции зависит от модели смартфона, страны и оператора.

Полезной может быть и функция Safety Check. Пользователь может установить определенную активность — например, прогулку наедине или поездку по общественному транспорту — и определить промежуток времени. Если после его завершения человек не подтвердит, что с ним все хорошо, смартфон может сообщить заранее выбранные контакты.

Для экстренного вызова на некоторых Android смартфонах достаточно быстро нажать кнопку питания пять или более раз. После этого можно запустить процедуру экстренного вызова и в зависимости от настроек устройства передать определенную информацию, в том числе местонахождение.

Что следует настроить владельцам iPhone

iPhone также имеет ряд функций, предназначенных для чрезвычайных ситуаций.

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Прежде всего, стоит проверить государственные оповещения. Они могут предупреждать об опасных погодных явлениях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Проверить настройки можно в разделе Настройки → Уведомления → Государственные уведомления.

Как и на Android, на iPhone можно создать медицинский профиль с важной информацией о здоровье и контактами близких. Он доступен через приложение «Здоровье» и может быть показан с экрана блокировки без разблокировки смартфона.

Для экстренного вызова на iPhone можно одновременно нажать и удерживать боковую кнопку и одну из кнопок регулировки громкости. После появления меню Emergency SOS запускается обратный отсчет, после чего смартфон может автоматически связаться с экстренными службами и передать информацию о местонахождении.

На iPhone 14 и более новых моделях также работает функция обнаружения серьезной автомобильной аварии. Если смартфон фиксирует признаки сильного столкновения, он подает сигнал и предлагает вызвать помощь. Если пользователь не реагирует, устройство может автоматически связаться с экстренными службами и сообщить экстренным контактам.

Еще одна важная возможность — экстренная связь через спутник. На совместимых iPhone он может использоваться в ситуациях, когда нет мобильной сети или Wi-Fi. Если телефон не может совершить обычный экстренный вызов и имеет доступ к спутнику, на экране появится соответствующая опция.

В iOS также есть функция Check In. Она работает через «Сообщения» и позволяет автоматически сообщить близкому человеку, что пользователь безопасно добрался до определенного места. При необходимости можно настроить, какие данные будут доступны контакту.

Таким образом, смартфон может являться не только средством связи или навигации, но и дополнительным инструментом безопасности. Большинство таких функций следует настроить заранее — ведь во время чрезвычайной ситуации времени на поиск нужных параметров может не быть.

Как мы писали, отсутствие регулярных обновлений безопасности постепенно делает смартфоны более уязвимыми к кибератакам, поскольку найденные слабые места больше не исправляются. Киберпреступники могут использовать специальные эксплойты, чтобы получить несанкционированный доступ к устройству, установить вредоносное ПО или украсть личные данные. Даже современные смартфоны могут обладать уязвимостью, но производители обычно устраняют их с помощью новых патчей. После завершения официальной поддержки риск успешной атаки растет, поскольку новые проблемы безопасности остаются неисправленными. Специалисты советуют своевременно устанавливать все обновления безопасности, а после прекращения поддержки — рассмотреть переход на получаемое их устройство.

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