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Смельчак укусил гигантскую анаконду, пытавшуюся его съесть (фото)

Смельчак укусил гигантскую анаконду, пытавшуюся его съесть (фото)

Смельчак укусил гигантскую анаконду, пытавшуюся его съесть (фото)

Мужчина укусил анаконду / Фото: скриншот с видео

Он впился зубами в змею прямо у ее головы.

Отважный мужчина был вынужден укусить гигантскую анаконду, пытавшуюся его убить. Он впился зубами в огромную змею, обвившуюся вокруг него.

Об этом пишет Need To Know.

Случайный свидетель снял этот ужасный предсмертный опыт на видео.

На кадрах видно, как он сражался с сильной рептилией, стоя по грудь в воде. Другой мужчина схватил змею за хвост, а третий пытается отвязать удава от деревянной лодки.

В отчаянной попытке спастись мужчина впивается зубами в змею у ее головы.

Мужчина укусил анаконду / © скриншот с видео
Мужчина укусил анаконду / Фото: скриншот с видео

Проходит более полуминуты, прежде чем она, наконец, сдается и освобождается от своей потенциальной жертвы.

Мужчина укусил анаконду / © скриншот с видео
Мужчина укусил анаконду / Фото: скриншот с видео

Друг жертвы хватает ее за шею, когда ее поднимают на лодку в Терра-Санта, в тропических лесах Амазонки, Бразилия, в воскресенье, 29 сентября.

Мужчина укусил анаконду / © скриншот с видео
Мужчина укусил анаконду / Фото: скриншот с видео

Нападения анаконды редки, но могут случаться в реках и ручьях джунглей Амазонки, где обычно обитают эти рептилии.

Анаконда, которую также называют водяным удавом, является одной из самых больших змей в мире. Они могут вырастать до более восьми метров в длину и весить более 200 кг.

Анаконды не ядовиты. Чтобы убить добычу, они обвивают ее телом и используют свою силу, чтобы сжимать ее, пока она не сможет больше дышать. Затем они проглатывают ее целиком.

Напомним, недавно пьяный мужчина затеял на улице драку с питоном. Все закончилось так, как и ожидалось.

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