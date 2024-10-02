Смельчак укусил гигантскую анаконду, пытавшуюся его съесть (фото)

Он впился зубами в змею прямо у ее головы.
Отважный мужчина был вынужден укусить гигантскую анаконду, пытавшуюся его убить. Он впился зубами в огромную змею, обвившуюся вокруг него.
Об этом пишет Need To Know.
Случайный свидетель снял этот ужасный предсмертный опыт на видео.
На кадрах видно, как он сражался с сильной рептилией, стоя по грудь в воде. Другой мужчина схватил змею за хвост, а третий пытается отвязать удава от деревянной лодки.
В отчаянной попытке спастись мужчина впивается зубами в змею у ее головы.
Проходит более полуминуты, прежде чем она, наконец, сдается и освобождается от своей потенциальной жертвы.
Друг жертвы хватает ее за шею, когда ее поднимают на лодку в Терра-Санта, в тропических лесах Амазонки, Бразилия, в воскресенье, 29 сентября.
Нападения анаконды редки, но могут случаться в реках и ручьях джунглей Амазонки, где обычно обитают эти рептилии.
Анаконда, которую также называют водяным удавом, является одной из самых больших змей в мире. Они могут вырастать до более восьми метров в длину и весить более 200 кг.
Анаконды не ядовиты. Чтобы убить добычу, они обвивают ее телом и используют свою силу, чтобы сжимать ее, пока она не сможет больше дышать. Затем они проглатывают ее целиком.
Напомним, недавно пьяный мужчина затеял на улице драку с питоном. Все закончилось так, как и ожидалось.
Читайте также: