Смена пола, личная жизнь и работа: как живут самые старые в мире сиамские близнецы (фото, видео)

Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы из Пенсильвании, США – самые старые в мире сиамские близнецы.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Они родились 18 сентября в 1961 году. Сейчас им по 62 года. Это близнецы-краниопаги, что означает, что у них частично срослись черепы, общие жизненно важные кровеносные сосуды и 30% мозга (лобная и теменная части). Это самая редкая форма сиамских близнецов, которая составляет всего 2–6% случаев.

Лори трудоспособна, но у Джорджа ущелье позвоночника, поэтому он не может ходить. Чтобы передвигаться, он сидит на табуретке типа тележки, толкающей Лори.

Самые старые в мире сиамские близнецы / Фото: guinnessworldrecords.com

Лори и Джордж стали первыми однополыми сиамскими близнецами, которые идентифицировали себя как разные гендеры, когда в 2007 году Джордж заявил, что он трансгендер. Ему не делали операций по коррекции пола, но он одевается и идентифицирует себя как мужчина.

Ранее Джордж носил имя Риба, вдохновленное певицей Рибой Макинтайр, поскольку ему не нравилось, что его имя рифмуется с именем его сестры.

Близнецы провели первые 24 года своей жизни в учреждении для умственно отсталых – несмотря на то, что ни один из них не был умственно отсталым – после того, как их поместил туда суд, который решил, что их родители не могут должным образом заботиться о них.

Однако Лори и Джордж не были полностью отрезаны от своих родителей, которые навеяли своим детям мнение, что Бог намеренно создал их такими, поэтому близнецы никогда не жаловались на свое состояние и не выражали желания расстаться.

"Расстанемся ли мы? Абсолютно нет", — сказал Джордж в документальном фильме 1997 года. "Моя теория такова: зачем чинить то, что не сломано?".

С 1988 года они жили отдельно в квартире с двумя спальнями, каждая из которых имела свою комнату, чередуя ночи, когда они спали в каждой из них.

Джордж добился успеха в 90-х годах как профессиональный кантри-певец, выступая во всем мире, в то время как Лори – обладательница трофеев в боулере с десятью кеглями и несколько лет работала в больничной прачечной, подстраивая свой рабочий график под выступления Джорджа.

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Близнецы пытаются делать все максимально индивидуально, в частности принимать душ: "Мы не всегда принимаем душ одновременно; на самом деле почти никогда", — рассказала Лори. Они добиваются этого, используя занавеску для душа в качестве барьера между собой, пока один принимает душ, а другой стоит у ванны.

Они занимаются своими хобби в своих комнатах, причем один из них фактически отключается, находясь в комнате другого. "Это ее комната. Я здесь в теле, но это все", – объяснила Лори. "То, что мы не можем встать и уйти друг от друга, не значит, что мы не можем уединиться ни с другими людьми, ни с самим собой".

Близнецы одинаково относятся к своей романтической жизни: "Когда я ходила на свидание, Джордж брал с собой книги и, поскольку мы не смотрели друг на друга, он мог игнорировать какие-либо поцелуи", — рассказала Лори The Sun в 2011 году.

Лори также рассказала, что потеряла девственность со своим вторым парнем, когда ей было 23 года. Во время секса Джордж сказал, что может "вести себя так, будто его здесь нет".

Оба близнеца пока одиноки. В прошлом Лори выражала желание иметь детей, однако эта мечта так и не осуществилась. За всю жизнь у нее было несколько парней, и в какой-то момент она даже была обручена, но ее жених трагически погиб из-за пьяного водителя.

Сейчас, когда Лори и Джорджу за шестьдесят, они далеко превзошли ожидания медицинских работников, предполагавших, что пара не доживет до 30 лет.

Фактически, Лори и Джордж – самые старые сиамские близнецы женского пола. Если они проживут еще шесть лет, они станут самыми старыми сиамскими близнецами за всю историю, обогнав умерших в возрасте 68 лет Ронни и Донни Галионов (США; 1951–2020).

Напомним, недавно самые старые в мире мужчины-тройняшки отпраздновали день рождения. Они родились 1 декабря в 1930 году.

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