Россияне получили травмы из-за падения новогоднего дерева, но выжили.
В России в городе Мурманск елка упала на двух прохожих. Интересно, что во время падения дерево изменило траекторию, чтобы упасть на людей.
Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Baza.
Елка стояла у местного железнодорожного вокзала. Однако 9 января она упала. На кадрах видно, что сначала новогоднее дерево падало в одну сторону, однако впоследствии резко изменило траекторию, чтобы удариться прямо в двух россиян.
Известно, что жители Мурманска выжили, однако получили травмы.
"С елкой-убийцей (и теми, кто ее устанавливал) работает полиция", – пишут российские пропагандисты.
Напомним, в Японии мужчина потратил почти 20 тысяч долларов, чтобы превратиться в волка. Его мечта сбылась благодаря ультрареалистическому костюму, заказанному в одной из компании.
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