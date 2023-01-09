Сменила траекторию во время падения: в России елка шлепнулась на двух прохожих

В России в городе Мурманск елка упала на двух прохожих. Интересно, что во время падения дерево изменило траекторию, чтобы упасть на людей.

Об этом пишет российский пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Елка стояла у местного железнодорожного вокзала. Однако 9 января она упала. На кадрах видно, что сначала новогоднее дерево падало в одну сторону, однако впоследствии резко изменило траекторию, чтобы удариться прямо в двух россиян.

Известно, что жители Мурманска выжили, однако получили травмы.

"С елкой-убийцей (и теми, кто ее устанавливал) работает полиция", – пишут российские пропагандисты.

Напомним, в Японии мужчина потратил почти 20 тысяч долларов, чтобы превратиться в волка. Его мечта сбылась благодаря ультрареалистическому костюму, заказанному в одной из компании.

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