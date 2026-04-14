Смерть — это не конец: женщина, которая была мертвой 13 минут, рассказала, что увидела «на другой стороне»

Почему не стоит бояться смерти: Послание женщины, которая трижды возвращалась с того света / © ТСН

Женщина, которую объявили мертвой в течение 13 минут, утверждала, что ее отправили обратно с сообщением о том, что «смерть не реальна — это только начало».

Ее историю повествует Daily Star.

Николь Керр, которой сейчас 62 года, объявили мертвым и накрыли одеялом на целых 13 минут, пока его не вернули к жизни. Тогда ей было всего 19 лет. Находясь «на другой стороне», она говорит, что извлекла ценный урок, который навсегда изменил ее жизнь, которой она его знала.

Николь Керр увидела, как перед ее глазами мелькнула жизнь, когда ее авто взлетело с дороги после столкновения с огромным валуном, подбросив ее в воздух, прежде чем она «разбилась» о землю. Позже спасатели нашли ее «мятой, как лист бумаги».

«Я наблюдала, как они натянули на меня это одеяло с совершенно естественной отстраненностью. Потоки яркого белого света затопили меня со всех сторон. Оно охватило каждую частицу моего существа и ощущалось как блаженство. Вместо боли от удара я почувствовала только покой. А потом меня встретил ангел, который, как я поняла, был моим покойным дедушкой. Он показал мне, что жизнь, которую я живу, на самом деле не моя», — утверждает женщина.

Николь, которой в то время было всего 19 лет, только что вступила в ряды курсантов Воздушных сил по желанию своего отца. На обратном пути на базу со старшим курсантом дела пошли на худшее.

Она утверждает, что он до нее домагался, а когда она отказала, курсант якобы «крутнул руль» в приступе ярости, что привело к аварии. Автомобиль, столкнувшись с вышеупомянутым валуном, опрокинулся, и Николь и пассажир вылетели на тротуар.

Тогда ангел, очевидно, сказал Николь, что ей пора возвращаться. Николь из Колорадо, США, сказала: «Мнение о возвращении к сломанному телу было невыносимым. Я действительно поссорилась с ним. Я кричала, что не хочу уходить и хочу остаться в этом блаженстве навсегда, но у меня не было выбора».

В физическом мире работник скорой медицинской помощи нажал на Николь косточкой грудины — метод, который используется для вызывания боли и, следовательно, реакции. Вдруг ее правый зрачок вздрогнул.

Парамедики провели сердечно-легочную реанимацию, и по прибытии в больницу ее срочно прооперировали. Был четко определен катастрофический характер ее травм, включая множественные переломы, размозженный таз, размозжение запястья, значительную травму головы и грудной клетки, а также почти ампутированную стопу из-за повреждений нервов.

К счастью, врачам удалось стабилизировать его, но ненадолго. Через две недели у девушки развился сепсис и гангрена.

«Моим родителям сказали, что я не проживу долго. Меня срочно прооперировали, где у меня снова остановилось сердце. После того как я подошла к яркому белому свету, меня встретил другой ангел и сказал, что моя работа на Земле еще не завершена. Меня ждет миссия», — вспоминает женщина.

Время ее смерти уже почти определили, когда ее сердце снова стало биться. Она прожила еще три месяца, когда жидкость заполнила ее лёгкие.

Николь задохнулась и пережила свой третий и последний клинический опыт смерти. Сообщение о том, что ее миссия на Земле еще не завершена, по-видимому, было передано еще раз.

После того, как ее «вернули» обратно в тело, она поставила своей целью научить людей подлинному смыслу жизни — и тому, что такое смерть на самом деле.

«Годами я колебалась делиться своим опытом, боясь быть неправильно понятой или названной безумной. Но потом я нашла других людей, похожих на меня, и поняла, что эти 13 минут смерти на самом деле были началом моей новой жизни. Смерть — это не конец. Мы все бессмертные существа, переживающие временный физический опыт. Я благодарна за возможность рассказывать о своем опыте и придавать силы другим. Я вернулась, чтобы сказать людям, которые любят их безгранично, и помочь им смотреть на Бога и Небеса так, чтобы они не боялись смерти, чтобы они могли полноценно прожить эту жизнь сейчас, прежде чем перейти к следующей», — подытожила Николь.

