Смерть и трагические события в России могут приблизить окончание войны в Украине – астролог

Астролог рассказала об изменениях в России, которые могут повлиять на окончание войны в Украине.

На ход войны в Украине повлияют неожиданные и трагические события в России, в том числе изменения в российском правительстве.

Об этом рассказала астролог Ольга Стогнушенко.

"Там кто-то умрет или кто-то уже умер, или кто-то вот-вот умрет. Очень много людей там привлечено. Такое ощущение будто они чью-то смерть скрывают или ждут. В России идет обновление власти и нам от этого классно. И все же какая-то остановка войны произойдет благодаря этому. Что касается смерти кого-то из руководства: это больше смерть человека в погонах – возможно, Шойгу, возможно, кто-то другой мощный из приближенных Путина", - рассказала астролог.

По ее словам, в России кто-то умрет не самостоятельно – ему помогут, например, врачи.

"То есть кто-то болеет и они к тому готовятся. Какие-то очень кардинальные радикальные изменения там будут. Поэтому на России сейчас будет что-то происходит невкусное для них и радостное для нас. Те изменения, которые происходят в кадрах в Кремле – это не просчитанные шаги, не запланированные события, потому что для них они неожиданны", - отметила Стогнушенко.

Астролог считает, что такие события приведут к расколу в России и там начнут активно что-либо делить.

"Возможно, спецслужбы, тоже претендующие на разделение властей, и начнутся какие-то такие беспорядки в России. Я не вижу массовых протестов, но такие вспышки будут происходить. Самая мощная трансформация ожидает РФ и они к этому не готовы", - резюмировала Ольга Стогнушенко.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, известная таролог сказала, которую область вскоре ждет новое наступление россиян.

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