Смерть пассажира во время турбулентности: авиаэксперты рассказали, как сохранить свою жизнь

Они дали советы, как оставаться в безопасности во время турбулентности в небе.

После смерти пассажира Singapore Airlines в результате сильной турбулентности авиационные эксперты обнародовали несколько важных советов о том, как оставаться в безопасности, если самолет попадает в сильные толчки в воздухе.

Об этом пишет Daily Mail.

Во вторник, 21 мая, 73-летний британский дедушка погиб и более 30 других пассажиров получили ранения после того, как самолет SQ321 попал в сильную турбулентность, упав на высоту 1,8 км и отбросив непристегнутых путешественников в верхние мусорные контейнеры.

В результате самолет, следовавший из Лондона в Сингапур, был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Чтобы избежать травм, вызванных турбулентностью, или даже сильного дискомфорта, гуру полетов советуют пассажирам соблюдать самое распространенное правило: пристегивать ремень безопасности, когда вы сидите.

"Если вы не пристегнуты, если самолет падает, вы подниметесь вверх, — сказал Терри Тозер, пилот с 20-летним стажем. — Поэтому секрет в том, чтобы держать ремень застегнутым. Я никогда не сижу без пристегнутого ремня безопасности. Не вижу, почему бы и вы так не поступали".

И хотя бортпроводники признают, что это сложно во время дальних перелетов и для пассажиров, и для членов экипажа, пристегивание ремней во время сидения может помочь снизить риск.

Пассажиры могут дополнительно обеспечить свою безопасность, разумно выбирая места. Тозер советует садиться посреди самолета, чтобы минимизировать влияние турбулентности.

"Самолет подвешен на крыльях, поэтому представьте себе остальную часть его как трамплин, — объясняет пилот. — Место, где вы будете меньше испытывать турбулентность, расположено над крылом".

Что касается конкретного места, то безопаснее всего сидеть возле иллюминатора, поскольку во время турбулентности пассажира меньше заденет багаж, падающий с верхней полки.

"Выбирайте место у окна, чтобы не оказаться непосредственно под верхними отсеками, которые могут открыться во время сильной турбулентности", – предостерегает Ники Келвин, редактор туристического сайта Points Guy.

Он также советует держаться подальше от камбуза, поскольку там полно предметов, которые могут стать снарядами, если самолет попадет в турбулентность.

Интересно, что средние сиденья в задней части самолета являются самым безопасным местом во время авиакатастрофы, поскольку уровень смертности на них составляет всего 28%, согласно анализу TIME 35-летних данных Федерального управления гражданской авиации (FAA). Они гораздо безопаснее, чем места у прохода посередине салона, где уровень смертности составляет 44%.

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Наряду с поиском безопасных мест, пассажиры также должны знать, что делать, когда самолет попадает в зону турбулентности. Эксперты по полетам советуют двигаться в такт турбулентности, покачиваясь на своем сиденье – удивительный прием, который используют члены экипажа.

"Когда попадаете в турбулентность, просто представьте, что вы желе или погружены в желе, — советует стюардесса по имени Тейлор в видео в TikTok, которое опубликовал редактор TPG Келвин. — Покрутитесь на своем сиденье, как маленькая медуза, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше".

Эта контрмера может показаться неинтуитивной, однако, двигаясь вместе с движением самолета, пассажиры могут уменьшить его влияние, подобно тому, как катиться вместе с ударами.

Пассажиры могут даже проверить прогноз турбулентности на своем маршруте с помощью сайта Turbli.com, который показывает прогнозируемые неровности на пути с помощью интерактивных карт.

К счастью, инциденты, подобные трагедии "Сингапурских авиалиний", случаются "очень, очень редко", по словам Тозера.

"Я сталкивался с турбулентностью, которая привела к изменению уровня на несколько километров, всего один раз за 20 лет своей карьеры, — сказал он. — Турбулентность, вызванная грозовой активностью, подняла нас на 300 метров, а затем мы опустились. И это было не так плохо, как инцидент с "Сингапурскими авиалиниями".

Напомним, ранее стюардесса рассказала, что делают с пассажирами, если они умирают на борту. Также пассажиры, ставшие свидетелями смерти на борту самолета, рассказали, что видели.

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