Искусственный интеллект / © Credits

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Против OpenAI подали новый иск из-за смерти 29-летней Фейт Мэдисон. Семья женщины утверждает, что длительное общение с ChatGPT усугубляло ее религиозные грезы и романтизировало смерть, что в конечном итоге могло подтолкнуть ее к самоубийству.

Об этом говорится в материале Futurism.

По данным иска, первоначально Мэдисон использовала чат-бот для повседневных задач, однако впоследствии начала полагаться на него как на источник эмоциональной поддержки. Когда женщина усомнилась в собственном психическом состоянии, бот якобы убеждал ее, что она не ошибается, а есть «пророчицей».

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В материалах дела также приводятся ответы ChatGPT, в которых смерть преподносилась не как конец, а как определенный переход. В одном из сообщений бот якобы назвал это не самоубийством, а капитуляцией.

Иск вызвал волну критики в адрес OpenAI. Пользователи соцсетей обвиняют компанию в том, что она продолжает развивать и распространять продукт, несмотря на сообщения о возможном опасном влиянии на людей с психическими расстройствами.

Авторы материала утверждают, что ChatGPT фигурирует в более чем 20 случаях смерти, часть из которых касается подростков. В частности, семьи 16-летнего Адама Рейна и его ровесника Луки Челли Уокера связывали их самоубийства с продолжительным общением с чат-ботом.

По утверждениям истцов, подростки обсуждали с ChatGPT суицидальные намерения и получали ответы, которые не остановили их и не направили за помощью.

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OpenAI также фигурирует в исках, связанных с массовой стрельбой в канадской школе Тамблер-Ридж. По сообщениям, сотрудники компании заметили тревожные разговоры 18-летней Джесси Ван Рутселаар о массовом насилии, однако правоохранителей не предупредили. После нападения семьи несколько погибших подали иски против компании.

На фоне этих дел в соцсетях все чаще раздаются призывы усилить ответственность разработчиков искусственного интеллекта и руководства OpenAI за безопасность пользователей.

Отметим, что развитие инфраструктуры искусственного интеллекта превращается не только в технологический прорыв, но и в серьезный экологический вызов. Новое исследование шокировало масштабами загрязнения из-за деятельности ИИ, которое уже начинает уничтожать планету.

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