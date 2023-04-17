Смертельная болезнь только у одной: у близнецов одновременно проявляются симптомы рака (фото)

Подросток Меган Уокер странным образом начала страдать на те же симптомы, что и ее идентичный близнец Софи, у которой был диагностирован рак.

Как пишет dailystar.co.uk, у 16-летней Софи Уокер 25 октября в 2017 году была диагностирована опухоль Вильмса — тип рака, поражающего почки.

Она быстро начала курс химиотерапии, но за последние пять с половиной лет у нее четыре раза произошел рецидив, несмотря на то, что она дважды была в ремиссии.

Фото: dailystar.co.uk

Ее сестра Меган обнаружила, что испытывает некоторые из тех же симптомов, включая боль в животе и спине, бледность и потерю веса.

Фото: dailystar.co.uk

Но после того, как ее проверили на это заболевание, выяснилось, что она здорова. Это заставило ее семью ломать голову над тем, почему у нее странные проблемы со здоровьем.

Мама девочек, Ребекка Уокер, из Эдинбурга, сказала: "Когда Софи впервые поставили диагноз, у Меган были все симптомы. Люди все время отмечают, какой больной вид у нее — она даже бледнее своей сестры. На ней были проведены все тесты на свете, и с ней абсолютно все в порядке. Это так удивительно".

Фото: dailystar.co.uk

У Софи наступила ремиссия после 27 недель химиотерапии, но в январе в 2020 году плановая МРТ показала "нечто тревожное" в ее позвоночнике. Затем было найдено, что начальная биопсия Софи засеяла ее позвоночник, распространив раковые клетки на эту область.

Она прошла трехнедельный курс лучевой терапии, но в декабре в 2021 году у нее снова произошел рецидив, прежде чем снова наступила ремиссия.

В декабре в 2022 году врачи сказали Софи, что снова рецидив.

Фото: dailystar.co.uk

Ребекка сказала: "Однажды мы пошли проверить Софи, и консультант сказала, что она ничего не чувствует. Но на следующий день нас снова вызвали. Все, что консультант могла сказать, это то, что результаты были "нехорошими", и она начала плакать. Софи увидела выражение ее лица и просто сломалась впервые за шесть лет. Мне сказали забрать ее и создавать воспоминания, пока она достаточно здорова".

С тех пор Софи сказали, что она сможет оперировать опухоль, но все еще борется с беспокойством о здоровье – и сестра Меган чувствует себя "точно так же".

После последнего рецидива Софи Меган попросила сделать МРТ с ног до головы, чтобы определить причину ее специфических симптомов.

Фото: dailystar.co.uk

"Ничего не появилось, с ней все хорошо", — сказала Ребекка. "Консультанты говорят мне, что это просто "проблема близнецов", что я нахожу совсем странным. Я никогда не слышала о том, чтобы однояйцовые близнецы болели одновременно, когда один из них даже сам не болен".

Ребекка также сказала, что Меган борется с болезнью Софи и как можно чаще посещает ее в больнице.

В настоящее время семья Уокеров собирает деньги через GoFundMe для Софи, чтобы пройти протонную терапию в Нью-Йорке. Семье удалось собрать чуть более 21 000 фунтов стерлингов из 350 000.

Напомним, в США девочка родилась с сиреномелией – редкой врожденной аномалией плода. Ее ноги были повернуты назад от колена и сращены у стоп. Сейчас ей пять лет. Несмотря на то, что врачи сказали, что она не выживет, девочка с "синдромом русалки" делает свои первые шаги.

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