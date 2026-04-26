ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
326
Время на прочтение
2 мин

Смертельная опасность в миске: почему сухой корм может убить вашего кота

Специалисты рассказали, почему «сушка» насыщена лишними углеводами и как правильно сбалансировать меню вашего хищника.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Корм для кошек

Рацион домашних кошек напрямую влияет на их здоровье, однако многие владельцы недооценивают роль влаги в питании. Хотя сухой корм остается популярным из-за удобства, специалисты все чаще предупреждают о критических рисках для организма животного.

Об этом рассказала сертифицированная специалист по поведению животных проекта Wild at Heart Cats Шанни.

Эксперт отмечает, что естественные потребности кошек напрямую связаны с высоким содержанием влаги в пище. В отличие от собак, коты эволюционно приспособлены извлекать воду из подпольной добычи.

«Ваша кошка должна питаться преимущественно влажным кормом. Сухой корм не рацион, отвечающий потребностям вида», — объясняет Шанни.

По ее словам, ключевая разница состоит в составе: содержание влаги в сухом корме составляет всего 10–12%, тогда как во влажном — 75%. Кроме того, сухой корм обычно перенасыщен углеводами, которые настоящему мясоеду не нужны.

Недостаточное количество воды в пище приводит к концентрации мочи и образованию кристаллов. Это создает прямую опасность для жизни животного.

«На самом деле это опасно и приводит к проблемам с мочевыводящей системой у вашей кошки. Она должна получать большую часть воды непосредственно из еды. Она может удовлетворить все свои потребности в воде только за счет рациона», — подчеркивает специалист.

Когда коты употребляют влажный корм, они чаще ходят на лоток, что позволяет организму естественным путем выводить опасные кристаллы и песок, предотвращая закупорку.

Кроме питания, огромное влияние на здоровье оказывает психологическое состояние. Стресс действует как катализатор хронических заболеваний.

«Есть еще один фактор, о котором недостаточно говорят, — это стресс, поскольку он в сочетании с сухим кормом может привести к разрушительным последствиям», — отмечает Шанни.

Специалистка приводит пример по собственному опыту: много лет назад ее кот, питавшийся исключительно «сушкой» и находившийся в стрессе, получил полную закупорку каналов. Анатомия кошек-самцов делает их крайне уязвимыми к неправильному питанию. Их уретра длиннее, чем у самок, но она сужается на конце.

«Когда кот находится в стрессовом состоянии, особенно именно кот-самец, его уретра сужается, что еще больше усложняет прохождение кристаллов. Тогда возникает полная закупорка, от которой он может быстро умереть», — предупреждает эксперт.

Чтобы уберечь любимца от визитов в реанимацию, специалисты рекомендуют кардинально изменить подход к миске.

  • Основа меню: Только влажный корм с высоким содержанием мяса.

  • Частота кормления: не менее пяти небольших порций в день.

  • Среда: Максимальное снижение стресса и стабильный график.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
326
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie