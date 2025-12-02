Смертельная попытка подружиться со львами: в зоопарке на глазах у посетителей погиб подросток (фото)

Леви / © iStock

В бразильском зоопарке Арруда Камара произошел трагический инцидент: 19-летний Жерсон де Мело Мачадо погиб после того, как самостоятельно перелез через высокую ограду и оказался в вольере со львицей. Происшествие произошло на глазах у посетителей и вызвало шок среди очевидцев.

Об этом сообщило издание The Sun.

По данным местных СМИ, парень спустился в загон по дереву, преодолев примерно шестиметровую стену. Уже через несколько секунд на него набросилась львица Леона. Ветеринары зоопарка отметили, что после нападения животное находится в состоянии стресса.

Парк временно приостановил работу. Администрация сообщила, что конструкция вольера соответствует стандартам федерального агентства Ибама и превышает минимальные требования безопасности. При этом эвтаназия животного не рассматривается — за львицей продолжают наблюдать специалисты.

Местные службы подтверждают, что Мачадо с детства имел сложную историю: жил под опекой, страдал тяжелыми психическими расстройствами и был одержим большими кошками. По информации социальных работников, парень и раньше пытался приблизиться ко львам, а также пробовал попасть в Африку как безбилетный пассажир самолета, потому что мечтал стать дрессировщиком.

Работница службы защиты детей Вероника Оливейра, которая поддерживала Мачадо в течение восьми лет, рассказала, что он вырос в бедности и без надлежащей семейной опоры. Она отметила, что парень не в полной мере понимал опасность, связанную с дикими животными, несмотря на свою мечту работать с ними. По словам Оливейры, Жерсон «хотел познакомиться с Африкой, чтобы приручить львов».

Парень перелез через ограду зоопарка

Парень спускается к вольеру львицы

