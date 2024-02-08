Смертельная скорость: история одного из самых опасных мировых рекордов и видео трагедий

Семь человек погибли при попытке его побить.

Побить официальный мировой рекорд скорости на воде или, другими словами, построить и пилотировать самую быструю лодку в мире — одна из самых опасных задач в мире.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, нынешний рекорд держится уже более 45 лет – он принадлежит австралийцу Кену Уорби (1939–2023), который в 1978 году на своем реактивном гидроплане Spirit of Australia развил скорость 511,09 км/ч.

Уорби пережил несколько попыток установить рекорд и дожил до 83-летнего возраста, однако большинству других, принявших этот вызов, повезло меньше — семь из 13 человек, пытавшихся это сделать с 1930 года, погибли.

Первый смертельный случай произошел в июне в 1930 году, когда знаменитый британский гонщик Генри Сигрейв, обладатель рекорда скорости на суше, попытался отобрать рекорд скорости на воде у американца Гарфилда Вуда, неоднократно бившевго его в течение 1920-х годов.

Пилотируя Miss England II, оснащенную двумя авиационными двигателями Rolls-Royce, Сигрейв стал первым человеком, преодолевшим барьер скорости в 150 км в час, сделав это в первом из двух своих заездов. Завершив второй, он установил новый мировой рекорд со средней скоростью 158,9 км/ч.

Однако во время третьего мероприятия на скорости более 150 км в час лодка перевернулась, в результате чего погибли Сигрейв и его главный инженер Виктор Холливелл.

Miss England II была спасена и отремонтирована, а ирландка Кэй Дон была избрана новой гонщицей, продолжившей соперничество с лодками Гара Вуда Miss America. Рекорд передавался между ними несколько раз, кульминацией которого стало то, что Вуд создал Miss America X, оснащенный четырьмя авиационными двигателями с наддувом, развивавшим скорость 200,9 км/ч. Ни Дон, ни Вуд больше не пытались установить рекорд и оба дожили до 90 лет.

В 1937 году британский автогонщик Малкольм Кэмпбелл, девять раз побивший рекорд наземной скорости и ставший первым человеком, разгоняющимся со скоростью более 482 км в час, нацелился на воду. Он пилотировал Blue Bird K3, которая была компактнее, чем Miss America X, и имела только один двигатель, до нового рекорда в 203,3 км/ч, а к 1939 году он увеличил его до 228,1 км/ч.

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После окончания Второй мировой войны Кэмпбелл экспериментировал с реактивным двигателем, но ему не удалось снова попытаться установить рекорд, прежде чем он умер в 1948 году в возрасте 63 лет.

Третьим человеком, погибшим при попытке установить рекорд, стал лондонский биржевой брокер Джон Кобб, еще один рекордсмен наземной скорости. В 1952 году на шотландском озере Лох-Несс, достигнув расчетной скорости 338 км/ч на своем реактивном корабле Crusader, корабль распался и Кобб погиб.

Через два года итальянец по имени Марио Вергра, пилотировавший гидроплан с поршневым двигателем, также погиб при попытке установить рекорд.

К этому моменту сын Малкольма Кэмпбелла, Дональд, уже работал над установкой рекорда, и в 1955-м он сделал это, достигнув скорости 325,6 км/ч на своем Bluebird K7. Кэмпбелл побил рекорд еще шесть раз в течение следующих девяти лет, разогнавшись до 444,7 км/ч и стал самым результативным рекордсменом скорости на воде в истории.

Однако, как и Сигрейв и Кобб до него, Кэмпбелл был еще одним гонщиком, встретившим свой конец на воде. В 1967 году, двигаясь со скоростью 514 км в час, Bluebird взлетела в воздух, сделала сальто, а затем нырнула носом в воду, мгновенно убив Кэмпбелла.

Позже в том же году американец по имени Ли Тейлор установил рекорд, разогнавшись до скорости 459 км/ч, спустя три года после того, как получил серьезную травму, пытаясь это сделать.

Рекордная попытка Кена Уорби

После смерти Кэмпбелла общественный интерес, казалось, угас, пока через 10 лет австралиец Кен Уорби не принял вызов. До этого момента все рекордсмены были выходцами из США, Великобритании или Ирландии.

Впервые Уорби установил рекорд в 1977 году на дамбе Блоуринг, где он должен был проехать 15 км непрерывно по воде.

Вдохновленный своим героем Дональдом Кэмпбеллом, Уорби стремился стать первым человеком, преодолевшим барьер в 482 км в час и выжившим, чтобы рассказать эту историю.

Пилотируя свой реактивный Spirit of Australia, который он построил у себя на заднем дворе, Уорби побил рекорд Тейлора, разогнавшись до скорости 464,4 км/ч.

Через год Уорби вернулся на Блоуринг-Дэм с модернизированным Spirit of Australia, который был восстановлен с помощью ВВС Австралии.

8 октября в 1978 году Уорби в своем первом заезде разогнался до более 490 км/ч, а во втором заезде он разогнал ее до 527 км/ч, установив новый мировой рекорд со средней скоростью 511,09 км/ч.

Спустя 45 лет рекорд Уорби все еще стоит, и обе официальные попытки побить его привели к гибели водителей.

Лодка Кена Уорби / Фото: Getty Images

Ли Тейлор построил лодку с ракетным двигателем, чтобы попытаться вернуть рекорд в 1980 году, но погиб во время пробного запуска в неблагоприятных условиях на озере Тахо. А спустя почти десять лет, в 1989-м, американец по имени Крейг Арфонс умер после того, как его гидроплан сделал опрокидывание на скорости более 560 км/ч.

Несмотря на смертоносный характер этого рекорда, все еще есть люди, пытающиеся его побить.

Кен Уорби до своей смерти работал над Spirit of Australia II, а теперь проект продолжает его сын Дэвид.

Ричард Нобл, директор проекта ThrustSSC, являющийся сейчас рекордсменом наземной скорости (1228 км/ч), объявил в 2022 году, что его команда также планирует побить рекорд Уорби.

Кроме того, несколько команд из Великобритании и одна из Бельгии реализуют проекты, направленные на его превышение.

Смогут ли они это сделать, неизвестно.

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