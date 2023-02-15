Смертельные игры: женщина во время секса расчленила любовника

В окружном суде округа Браун в Грин-Бее, штат Висконсин, США судят 25-летнюю Тейлор Шабизнес, которая во время занятия сексом расчленила своего партнера Шада Тириона.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Инцидент произошел в феврале 2022 года. Тейлор Шабизнес, замужем за другим мужчиной, подозревается в изнасиловании своего любовника и в том, что она расчленила его тело, разбросав человеческие останки по всему дому и в машине.

Во время допроса женщина заявила, что они с любовником играли в "сексуальные игры", пытаясь "найти все органы". Полиция нашла в доме кастрюлю с частями тела покойного, половой орган мужчины Тейлор выбросила в ведро. Также рядом обнаружили голову жертвы. Даже после смерти Тириона Тейлор продолжала издеваться над его телом. Полиции она объяснила, что ей это "понравилось".

По данным следствия, покойный и подозреваемая перед интимом употребляли метамфетамин. Женщина прошла две экспертизы, после чего судья Томас Уолш в мае 2022-го постановил, что она дееспособна и может предстать перед судом.

Фото: mirror.co.uk

В феврале 2023 года суд над женщиной продолжился, однако она прямо во время заседания набросилась на своего адвоката. После этого суд решил назначить повторную экспертизу по адекватности подозреваемой. Поэтому суд перенес слушания на май 2023 года.

Напомним, в самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем рейс "Ставрополь – Москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников.

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