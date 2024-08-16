Смертельные конфеты с наркотиком случайно раздали бедным (фото)

В Новой Зеландии благотворительная организация Auckland City Mission случайно раздала малоимущим людям конфеты со смертельной дозой метамфетамина.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Леденцы с наркотиком, которые благотворители раздали малоимущим в Новой Зеландии, входили в продуктовые наборы. Объем метамфетамина в каждой конфете в 300 раз превышал "обычную дозу", из-за чего можно умереть.

Организация Auckland City Mission получила сладости в качестве пожертвования от неизвестного частного лица. Леденцы были в заводской упаковке малазийского бренда Rinda и не вызывали подозрений.

"Мы не знали, что конфеты содержат метамфетамин, когда их раздавали", – сказал журналистам представитель благотворителей.

Как сообщили представители организации, конфеты с наркотиком могли получить до 400 человек. По меньшей мере три человека, в том числе ребенок, обратились за помощью к медикам. К счастью, никого не пришлось госпитализировать.

По данным Новозеландского фонда по борьбе с наркотиками, стоимость каждого такого леденца составляет около 1000 новозеландских долларов (25 тыс. грн).

Auckland City Mission обратилась в полицию после того, как один из получателей продуктового набора сообщил, что у конфет "странный вкус". Директор организации Хелен Робинсон рассказала, что несколько работников попробовали эти сладости, после чего "чувствовали себя странно".

Конфеты с метамфетамином/Фото: Auckland City Mission

Организация протестовала находящиеся на складах конфеты и подтвердила наличие в них потенциально смертельной дозы метамфетамина. Руководитель Новозеландского фонда борьбы с наркотиками сообщила, что доза наркотического вещества в леденцах была "летальной". Каждая такая конфета содержала 3 г чистого наркотика, тогда как "обычная доза" составляет 10-25 мг, то есть один леденец содержал до 300 доз метамфетамина. Этот наркотик может вызвать боль в груди, учащенное сердцебиение, судороги, гипертермию, бред и обморок.

В фонде отметили, что контрабандисты часто используют упаковки брендированных товаров для незаконного ввоза наркотиков. По мнению представителей учреждения, "неустановленный донор нечаянно" направил в Auckland City Mission наркотические конфеты, однако это "должна выяснить полиция".

Полиция попросила получателей леденцов с метамфетамином немедленно связаться с правоохранителями.

В кондитерской компании Rinda сказали журналистам, что знают об инциденте. Там заверили, что "не используют и не потакают использованию каких-либо запрещенных препаратов" в своей продукции. Гендиректор Rinda Стивен Пех сообщил, что конфеты, которые он видел на фото, были белыми, в то время как продукция компании – желтая.

Неизвестно, сколько людей получили опасные сладости, но Auckland City Mission уже связалось примерно с 400 из них. Есть опасения, что могут пострадать другие благотворительные организации.

К слову, в Китае приговорили к заключению двух поваров ресторана за то, что они подмешивали в тысячи блюд противодиарейные препараты, чтобы просроченные ингредиенты не вызывали расстройства желудка у посетителей.

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