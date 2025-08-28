Смертельные селфи: названа самая опасная страна для любителей удивить контентом

Любители увлекательных фото подвергают свою жизнь опасности

В современную золотую эру социальных сетей создание селфи стало нормой, особенно во время путешествий и исследования новых мест. Это позволяет миллионам пользователей смартфонов документировать свой опыт и делиться памятными моментами в Сети. Но то, что кажется веселым и безвредным делом, на самом деле может оказаться роковым.

Об этом пишет Daily Mail.

Рейтинг опасных стран для любителей селфи

Согласно новому исследованию, проведенному юридической фирмой The Barber Law Firm, Индия признана самой опасной страной в мире для селфи. Более 40% всех инцидентов, связанных с Селфи, произошли именно там.

В период с марта 2014 года по май 2025 года в Индии было зафиксировано 214 смертей и 57 травм, связанных с селфи. Исследователи объясняют это сочетанием нескольких факторов, в частности, легким доступом к опасным местам, таким как железнодорожные пути и скалы, а также сильной культурой социальных сетей. Второе место в рейтинге заняли Соединенные Штаты - 45 инцидентов, из которых 37 закончились смертью.

В общей сложности список десяти самых опасных стран для селфи выглядит так:

Индия - 271 инцидент США - 45 Россия - 19 Пакистан - 16 Австралия - 15 Индонезия - 14 Кения - 13 Великобритания - 13 Испания - 13 Бразилия - 13

Большинство смертей, связанных с Селфи, произошло с молодыми людьми (89.2%), преимущественно мужчинами (66.6%).

Главные причины и меры предосторожности

По данным исследователей, падение с крыш, скал или высоких построек является основной причиной гибели людей, пытающихся сделать «крутое» селфи. На их долю приходится 46% всех инцидентов.

Поскольку количество смертей продолжает расти, ученые предлагают создать по всему миру зоны без селфи, чтобы сдержать эту эпидемию случайных смертей. Во многих популярных туристических местах в Индии уже введен запрет на селфи после ряда трагических случаев.

Напомним, в Карпатах медведь убил туриста . Итальянец приблизился к детенышу, чтобы сделать с ним селфи, что стало для него роковой ошибкой.