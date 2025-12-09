Смертельный тренд в соцсетях унес жизнь 13-летней девочки: семья бьет тревогу

Тиган Джарман. Фото Leicestershire Live/BPM MEDIA

Реклама

В Великобритании семья 13-летней Тиган Джарман рассказала о трагедии, которая произошла после того, как девочка приняла участие в опасном тренде «хромирования».

Об этом сообщило издание Unilad.

Подростка нашли без сознания в марте этого года в ее спальне в Лестершире. Медики, прибывшие на вызов, пытались реанимировать девочку, однако спасти ее не удалось — она умерла на месте.

Реклама

Семья объяснила, что Тиган использовала по меньшей мере один баллончик дезодоранта. По словам токсиколога, доктора медицинских наук Энтони Пизона, «хромирование» предполагает вдыхание паров углеводородов и является вариацией давно известной опасной практики, которая снова набирает популярность.

После трагедии родные девочки поделились воспоминаниями о ней. Отчим Тиган, Роб Хопкин, отметил, что девочка очень любила своих двух собак и кота и часто проводила время с лучшей подругой. Она мечтала пойти по пути матери и работать в больнице или же попробовать себя в актерстве.

Отец, Пол Джарман, назвал дочь «любящей, смелой, теплой и забавной» и добавил, что ее смерть полностью изменила жизнь семьи. Он рассказал, что Тиган обладала особым чувством юмора и даже придумывала для него прозвища.

Семья девочки призывает усилить контроль за контентом в соцсетях. По их мнению, платформы способны ограничивать часть материалов, но недостаточно реагируют на тренды, представляющие риск для жизни подростков.

Реклама

Старшая сестра Тиган, Алиша, создала онлайн-петицию, в которой она предлагает обязательно информировать школьников об опасностях, связанных с подобными тенденциями, а также усилить предупредительные маркировки на продуктах, которые могут быть неправильно использованы.

Семья отмечает, что хочет предотвратить подобные трагедии и привлечь внимание к рискам, которые могут скрывать вирусные онлайн-тренды.

Напомним, в Интернете все больше пользователей поддерживают «хромирование» — новый опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. Он предусматривает вдыхание паров бытовых средств: лак для ногтей, маркеры или аэрозоли. Тренд распространяется среди молодых людей, которые ищут легкодоступные альтернативы запрещенным наркотикам.