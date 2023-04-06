Смертоносная кобра проскользнула под рубашку пилота во время полета: чем все закончилось

В Южной Африке капская кобра пробралась в самолет и проскользнула под рубашку пилота.

Об этом пишет BBC.

Пилот Рудольф Эразмус рассказал, что направлялся из Вустера (Великобритания) в Мбомбела (ЮАР). Чтобы дозаправиться и перекусить, самолет посадили в международном аэропорту Брема Фишера в Блумфонтейне (ЮАР).

После этого пилот и четыре пассажира снова сели на борт и направились дальше. На высоте более 3 километров Рудольф почувствовал что-то холодное у бедра.

Фото: Getty Images

"Я подумал, что, возможно, не закрыл плотно бутылку с водой, и теперь она капает мне на рубашку. Когда я повернулся налево и посмотрел вниз, то увидел кобру, которая засовывала голову назад под мое сиденье. Это был ужасный момент. Я сообщил пассажирам: "Слушайте, змея внутри самолета, она под моим сиденьем, так что давайте постараемся спуститься на землю, как только сможем. Вы могли услышать падение иглы, и я думаю, что все замерли на мгновение или две", – вспомнил пилот.

К счастью, кобра не укусила его и Эразмус совершил аварийную посадку всего за 10-15 минут после того, как заметил ее.

Следующим вызовом было достать зверя из-под сиденья:

"Я встал на крыло самолета и сдвинул сиденья вперед, чтобы попытаться найти змею. Она свернулась клубочком под моим сиденьем. Это был довольно большой парень".

Впрочем, инженеры, разобравшие самолет, уже не нашли рептилию.

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