Смесь дикобраза, ежа и пчелы: странное животное Мадагаскара ошеломило Сеть (фото)

Удивительное животное, похожее на смесь дикобраза, ежа и пчелы — это низменный полосатый тенрек (Hemicentetes semispinosus), житель Мадагаскара.

О нем идет речь в материале discoverwildlife.

«Этот тенрек, пишут специалисты, больше напоминает растрепанную шмелицу, чем млекопитающее, каково он на самом деле. Низинный полосатый тенрек относится к очень интересной группе животных. Несмотря на то, что они тесно связаны между собой, внешний вид и образ жизни отличаются очень сильно», — отмечают эксперты.

Hemicentetes semispinosus Фото wikimedia

Многие виды терек выглядят по-разному, но при этом могут очень напоминать других животных, к которым не имеют прямого родственного отношения. Некоторые похожи на ежей, некоторые — на землероек, другие — на мышей или крыс. Это яркий пример как дивергентной, так и конвергентной эволюции.

Дивергентная эволюция происходит, когда виды одной группы развивают разные черты в ответ на разные условия среды и образ жизни. Конвергентная эволюция — когда виды из разных групп приобретают схожие черты из-за схожего влияния окружающей среды.

К примеру, низменный полосатый тенрек, как и дальний родственник ежей, развил острые колючки для защиты от хищников — подобное решение для одной и той же проблемы выживания.

