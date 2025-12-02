Смешная ошибка в весе в свидетельстве о рождении взорвала Сеть: что там было

Документы (иллюстративный фото) / © Pixabay

Реклама

Часто у людей свидетельство о рождении годами пылится в ящике. 24-летняя Руби Джейд недавно решила просмотреть свой документ впервые за 15 лет. То, что она увидела в документе, быстро стало вирусным в TikTok.

Об этом сообщает Mirror.

Как сообщила Руби в своем видео, она нашла в своем свидетельстве о рождении «сумасшедшую опечатку», которую не замечала ни она сама, ни ее родители на протяжении более двух десятилетий. Руби начала ролик с показа свидетельства своего брата, где вес при рождении был корректно указан — 3, 650 кг. Затем она обратилась к подписчикам с просьбой угадать, что написано в ее документе.

Реклама

Когда она продемонстрировала свое свидетельство, оказалось, что ее вес при рождении был задокументирован как потрясающие 2200 кг (или 2,2 тонны). Это совершенно невозможный показатель, учитывая, что мировой рекорд самого тяжелого новорожденного ребенка, зафиксированный в 1879 году, составлял всего 9,98 кг.

«Это был первый раз, когда я заметила ошибку. Я удивлена, что моя мама этого не заметила, как типичная Дева, она обычно первая замечает такие вещи», — рассказала Руби изданию Newsweek.

Хотя ошибка поначалу шокировала Руби, она нашла ее «смешной» и решила поделиться историей в социальных сетях. Видео быстро стало вирусным, набрав более 370 тысяч просмотров. В комментариях люди начали делиться своим опытом с ошибками в важных документах.

Один пользователь рассказал, что его отца всю жизнь называли Найлом, пока при оформлении паспорта в 50 лет не выяснилось, что его настоящее имя — Нил. Другой отметил, что в его важном документе датой рождения было указано… 1086 год. Руби объяснила успех своего видео тем, что тема ошибок в важных документах оказалась очень понятной аудитории.

Реклама

«Я считаю, что это привлекло внимание, потому что многие быстро комментировали подобные истории, опечатки и ошибки в собственных свидетельствах… Во многих комментариях рассказывалось о случаях, которые, я думаю, были гораздо смешнее или трагичнее, чем мой», — добавила она.

Напомним, в Великобритании женщина купила в секонд-хенде кроссовки за 170 грн (3 фунта стерлингов) и была поражена, что их реальная стоимость составляет почти 30 тыс. грн.

Также сообщалось, что в США обнародовали фотографии, фиксирующие последние минуты жизни двухлетней Паркер Шолтес — девочки, погибшей от жары в перегретом автомобиле в Аризоне.