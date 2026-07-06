Смешные украинские фамилии, которые давали за забавные привычки

Забавные украинские фамилии

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Украинские фамилии часто появлялись благодаря народному юмору и наблюдательности. Век назад в селах не придумывали сложных характеристик для соседей. Если человек имел какую-то странную или забавную привычку, община сразу давала ему меткое прозвище, которое со временем становилось официальным родовым именем.

Языковед Юлиан Редько в своем исследовании «Современные украинские фамилии» описал этот процесс. Он доказал, что особенности повседневного быта, культуры питания и манеры общения наших предков навсегда запечатлелись в их наследственных названиях.

Какие фамилии появились из-за странного поведения предков

Многие специфические фамилии появились из-за особенностей поведения за столом или характерных звуков, которые издавал человек:

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Прихлебывало — такое прозвище давали каждому, кто не умел тихо есть первые блюда или слишком громко пил чай.

Лакомка и Ласота доставались тем, кто обожал сладости или просто никогда не мог вовремя остановиться во время застолья.

Чимих — родовое имя для людей, которые имели привычку чихать или фыркать очень громко и заметно для всего окружения.

Голос, тембр и даже частота разговоров становились отличным поводом для создания новой фамилии:

Донник и Бормота — так называли вечно недовольных людей, которые постоянно сетовали на жизнь, работу или погоду, разговаривая под нос.

Патяка и Лепетун — идеальные варианты для болтливых соседей, которые могли разговаривать часами без остановки.

Крикун и Горлач — фиксировали слишком громкий голос человека, вместо обычного разговора постоянно переходившего на повышенные тона.

Мяука — крайне забавная фамилия, которую присваивали за специфический, протяжный или жалостливый тембр голоса, напоминавший кошачьи звуки.

Ежедневное поведение в быту и мимика становились основой для народного творчества:

Колупайло — этим словом точно и иронически описывали чрезвычайно медленных людей, делавших любое дело слишком долго.

Дримайло и Сплюх — эти фамилии оставались за теми, кто обожал крепко поспать или мог уснуть посреди дня.

Зевушка — доставалось человеку, на которого постоянно нападала зевота в компании или во время работы.

Трясило и Дрыга — так называли тех, кто имел нервные привычки, постоянно дрыгал ногой во время сидения или слишком активно жестикулировал руками.

Соседи, проявлявшие слишком много интереса к чужой частной жизни, моментально получали соответствующее клеймо:

Заглядайло и Подслушало — идеальные родовые имена для тех, кто любил подглядывать в чужие окна, подслушивать разговоры под дверью и разносить сплетни по селу.

Иногда для получения фамилии было достаточно постоянно повторять какое-нибудь одно любимое слово или оригинально здороваться:

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Что и Оцетак — возникали из-за привычки постоянно жаловаться, удивляться или комментировать любое событие этими возгласами.

Добрый вечер — досталось человеку, который был настолько вежливым или забывчивым, что мог здороваться со всеми подряд по несколько раз в день.

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