Сможет конкурировать с ChatGPT: у Meta анонсировали запуск искусственного интеллекта

Главный исполнительный директор компании Meta Марк Цукерберг анонсировал громкую новинку – искусственный интеллект LLaMA. Он убежден, что его разработка станет конкурентом известному чат-боту ChatGPT.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Цукерберг рассказал, что благодаря модели искусственного интеллекта от Meta исследователи смогут совершать свою работу более эффективной. Изобретатель добавил, что LLaMA показала высокие перспективы в генерировании текста, разговорах, а также обобщении письменного материала.

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Интересно, что исполнительный директор компании Meta говорит, что новая разработка может составить серьезную конкуренцию чат-боту ChatGPT, который стремительно набирает популярность во всем мире. По словам Цукерберга, LLaMA будет способна справляться со сложными задачами, такими как решение математических теорем или предсказание белковых структур, что, вероятно, может быть задействовано в медицинской области.

Что известно об искусственном интеллекте ИИ

Искусственный интеллект сможет через семь часов создать цифровой клон любого человека — воспроизвести внешний вид, манеру общения и тембр голоса, предварительно проанализировав только фотографии и видео с ним. Затем появляется цифровая копия — с ней можно общаться по видеосвязи и она ведет диалог.

Искусственный интеллект ChatGPT теперь доступен в Украине. Наше государство было изъято из списка стран, в которых заблокирован чат-бот.

Также учебно-тренировочный истребитель VISTA X-62A от Lockheed Martin успешно прошел испытание под управлением нейросети.

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