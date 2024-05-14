Сможет ли Россия захватить Киев: победительница "Битвы экстрасенсов" сделала шокирующее предсказание

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что в случае повторного наступления оккупанты смогут захватить Киев лишь в одном случае, если им будут помогать предатели внутри Украины.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала предсказания относительно вероятного повторного наступления на Киев. Она отметила, что россияне не будут иметь успеха. Единственное, когда им что-то может удаться - это измена внутри Украины.

Только в том случае возможно взять Киев. В единственном случае, когда сами пригласят. То есть только предательством можно взять Киев по-другому - нет", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Яна Пасинкова предусмотрела, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

Читайте также: