Сможете ли вы найти лягушку за 10 секунд: новая головоломка озадачила пользователей сети

Лягушка / © pexels.com

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Любителям головоломок предложили новый тест на внимательность: нужно всего за 10 секунд найти маленькую лягушку, которая искусно спряталась среди травы. На первый взгляд задача кажется простой, однако справиться с ней удается далеко не всем.

Об этом сообщило издание Mirror.

Подобные визуальные головоломки не только развлекают, но и помогают поддерживать мозг в тонусе. Специалисты отмечают, что регулярное решение таких задач тренирует внимательность, навыки поиска закономерностей и мышление. Кроме того, успешное решение головоломок может улучшать настроение благодаря выработке дофамина.

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На фотографии изображён небольшой участок земли, покрытый травой и сорняками. Именно среди этой растительности спряталась маленькая лягушка. Чтобы выполнить задание, нужно внимательно рассмотреть каждый фрагмент изображения.

Если найти амфибию за 10 секунд не удалось, не стоит расстраиваться. Чем чаще человек решает подобные головоломки, тем лучше он замечает скрытые детали и тем быстрее находит нужные объекты.

Решение головоломки

Лягушка спряталась в правой части изображения. Если ориентироваться по координатной сетке, её можно увидеть в секции E, примерно между горизонтальными линиями 3 и 4, где маленькая коричневая амфибия сидит рядом с несколькими травинками.

В комментариях пользователи Reddit признались, что были удивлены сложностью задания. Многие ожидали увидеть гораздо большую лягушку, поэтому долго не могли её найти. Автор поста также отметил: «Было трудно заметить её вживую! Если бы она не прыгала, я бы, наверное, наступил на неё».

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Напомним, ранее мы публиковали головоломку, в которой нужно было переставить всего одну спичку, чтобы получить правильный ответ.

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