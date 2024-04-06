"Смялась как жестянка": стальную автоцистерну уничтожила банальная ошибка — видео

Инцидент, в который трудно поверить, произошел на парковке американского города Престон и попал на камеры видеонаблюдения.
Многотонная автоцистерна в одну секунду смялась как жестяная банка. Странный и пугающий инцидент произошел на парковке в американском городе Престон, штат Миннесота. В это трудно было бы поверить, если бы камеры видеонаблюдения не зафиксировали произошедшее.
Об этом пишет BILD
В тот момент, когда водитель собрался сесть в кабину автоцистерны, многотонный резервуар сжался, как пустая алюминиевая банка из-под пива в невидимом кулаке великана. Испугавшийся водитель отскочил от машины, но больше ничего не произошло.
В сообщении говорится, что, скорее всего, после опорожнения цистерны в нее не закачали воздух и внутри образовался вакуум. В результате сталь не выдержала давления воздуха снаружи и цистерна деформировалась.
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