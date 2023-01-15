Снег – это не только вода: как в Японии добывают из него электрический ток

В прибрежном японском городке Аомори обычно зимы снежные. Ранее городские службы Аомори собирали снег и сбрасывали его в море. Теперь ему нашлось неожиданное применение.

В декабре 2022 года в Аомори стартовали испытания необычной системы производства электричества. Электроэнергия благодаря инновационному методу производится из снега, благодаря разнице температур между снегом и окружающим воздухом.

Теперь коммунальщики сбрасывают собранный с улиц снег в бассейн, тогда как с другой стороны теплопроводные трубки, выведенные на открытый воздух, улавливают тепло солнечных лучей. В результате разницs температур, трубками начинается конвекционное движение жидкости. Жидкость, в свою очередь, приводит в действие микротурбину. Чем выше разница температур, тем больше мощность электроэнергии, отдаваемая турбиной.

В будущем ученые планируют усовершенствовать систему, нагревая трубки теплом из горячих подземных источников, что значительно увеличит эффективность электрогенерации. Пока конкретных цифр, какой самой эффективности удастся благодаря этому достичь не называют, но работы в этом направлении уже ведутся.

Испытания системы продлятся до марта 2023 года. Ожидается, что ее эффективность сравнится с выработкой энергии солнечными панелями, а экологическая чистота будет выше, чем у ветряного поколения. Отходов у предложенного решения со снегом и бассейном практически не будет, тогда как солнечные панели и ветряные турбины нужно менять со временем, это «влетает в копеечку», да и способа для их полной переработки еще не придумали.

Кстати Япония считается страной снегов, одни из самых больших снегопадов в мире встречаются именно в северной части Японии.

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