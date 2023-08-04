Снимали дверь и вытаскивали подъемником: пассажир самолета застрял в кресле на три часа

Мужчина понял, что не может сдвинуться с места после 6,5-часового полета.

Пассажир британской авиакомпании British Airways, летевший из Нигерии в Лондон, застрял в своем кресле первого класса на три часа после приземления.

Об этом пишет The Sun.

Драма началась после того, как самолет приземлился незадолго до 5 утра.

После 6,5-часового полета он понял, что не может сдвинуться с места. Члены экипажа пытались ему помочь встать, но тоже бесполезно. Пришлось вызвать экстренные службы и вынимать двери из салона, чтобы освободить путешественника – с помощью подъемника.

"Пассажир был расстроен. Это удивительно, потому что сиденья являются самыми простыми из доступных. Это было настолько неудобно, насколько это возможно для него, особенно когда дверь в кабине пришлось снять. Это звучало смешно, но на самом деле людям было его жалко. Это было унизительно перед сотнями пассажирами. Члены экипажа сделали все возможное, чтобы успокоить мужчину", — поделился инсайдер.

Путешественник занял традиционно самое желанное место в самолете – 1А. Сообщается, что он наслаждался изысканной едой и вином, отдыхая в кресле стоимостью 7000 фунтов стерлингов (328 226 гривен).

Напомним, мама отомстила пассажирке самолета, отказавшейся меняться местами, чтобы она сидела с детьми. Она похвасталась, что именно сделала.

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