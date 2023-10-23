Снимки на свалке и контейнеры из дома: пара организовала необычную свадьбу (фото)

В Тайване супруги организовали необычную экологическую свадьбу.

Об этом пишет philstar.com.

Активистка Greenpeace Айрис Сюэ и ее жених отпразднуют свадьбу в январе следующего года. Влюбленные попросили гостей приносить с собой собственные контейнеры, чтобы забрать домой остатки пищи.

Решив, что показ, а не рассказ, является более эффективным методом коммуникации, пара из Тайбэя отправилась на три часа для фотосессии в поселок Пули, где количество мусора, вывозимого на местную свалку, неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами.

Айрис Сюэ и ее жених / Фото: Owen Kang/AFP

"Если кто-то из гостей не желает брать с собой контейнер, я покажу им фотографию и спрошу: "Не могли бы вы пересмотреть свое решение?" — рассказала 33-летняя Айрис, добавив, что фотографии в конце концов привлекли внимание местных СМИ. "Я не думала, что это произведет такую большую сенсацию".

На Тайване, острове с населением 23 миллиона человек, с 1987 года действует программа переработки мусора, благодаря которой через систему перерабатывается более 50 процентов бытового мусора, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Но начальник санитарной службы поселка Пули Чэнь Чун-хун сказал, что количество мусора здесь резко возросло – еще в 1980-х годах оно составляло около 20 тонн в день; сейчас около 50.

"Наше население действительно уменьшается, но количество мусора увеличивается с каждым годом", — сказал он.

Мусорная свалка Пули сначала была стоянкой для мусоровозов, и использование ее как склад мусора должно быть "временным", сказал он, но сейчас он функционирует уже три года.

Поскольку фотографии будущих супругов стали вирусными, Сюэ сказала, что ее друзья и родственники пообещали переосмыслить, сколько мусора они создают в своей повседневной жизни. Но она просто рада разговору, который начался с ее фотографий.

"Если возможно, нам следует приносить с собой собственную многоразовую посуду, кружки и контейнеры. Сократите потребление и избегайте одноразового пластика", — добавила она. "А относительно важного дня? Я надеюсь увидеть всех с контейнерами в день моей свадьбы".

Напомним, женщина не нашла себе пару и женилась сама на себе. На торжественную церемонию она израсходовала 10 тысяч фунтов стерлингов.

Читайте также: