Снимок Google Maps помог в раскрытии запутанного дела об убийстве — фото

Испанская полиция обязана недавнему обновлению карт Google Maps за предоставление доказательств, имеющих решающее значение для раскрытия дела об убийстве, которое они расследовали более года.

Об этом сообщает Oddity Central.

Трагическое дело 33-летнего кубинца, идентифицированного только по инициалам JLPO, останки которого были найдены на окраине Тахуэко, города в испанской провинции Кастилия и Леон, может вскоре добиться своего завершения благодаря обновлению Google Maps.

JLPO приехал из Кубы в Испанию, чтобы посетить свою жену, работавшую в европейской стране, но вскоре по прибытии в Испанию его родственники начали получать от него странные сообщения. Он сказал родным, что встретил в Испании женщину и планирует выбросить свой телефон, поэтому после того, как они перестали получать от него известия, родственники объявили его пропавшим без вести. Части тела JLPO были найдены у кладбища в Тахуэко в конце прошлого года, и с тех пор следователи пытаются раскрыть его убийство.

Фото Google Maps

Хотя испанская полиция подозревала жену JLPO в причастности к жестокому убийству, ей не хватало доказательств, чтобы доказать это. Следователи имели информацию, что жена жертвы имела связь с местным мужчиной, известным как "волк из Тахуэко", и они подозревают, что они планировали убрать JLPO из виду. Отследив телефон кубинца, полиция узнала, что он находился в непосредственной близости от мобильного телефона его жены даже после исчезновения, а нежелание подозреваемого мужчины давать показания по этому делу также вызвало много вопросов.

Испанские следователи месяцами пытались собрать доказательства по этому сложному делу, когда получили неожиданную помощь от технологического гиганта Google. Обновление их платформы Maps показало, что мужчина, считающийся главным подозреваемым в этом деле, загружает большой "сверток", завернутый в белое белье, в багажник старого красного "Ровера". Хотя человек повернут спиной к камере, когда мимо него проезжает автомобиль Google, полиция уверена, что это "волк из Тахуэко".

Фото Google Maps

Шансы на то, что автомобиль Google Maps зафиксирует жизненно важную зацепку в тайне убийства, очень малы, но шансы на то, что он зафиксирует две такие детали, почти не существуют. И все же, тот же автомобиль, очевидно, зафиксировал подозреваемого на главной улице Тахуеко, толкающего тачку, загруженную, похоже, тем самым большим "свертком", который он впоследствии положил в багажник Rover. Единственное, что не укладывается в головоломку следствия, это то, что тачка не появляется рядом с красным автомобилем.

"Мы всегда работаем с открытыми источниками, такими как Google Maps", – рассказал инспектор Оскар Гарсия, руководитель оперативной группы Специализированного отдела по борьбе с преступностью и насилием. "Мы знаем, что обновление было загружено около двух месяцев назад, но мы не знаем, когда было сделано это изображение".

Вокруг этого дела все еще остается много загадок, таких как местонахождение расчлененных остатков JLPO, орудие, использованное для его убийства, и время, когда произошло ужасное преступление, но следователи уверены, что смогут добиться обвинительного приговора на основе имеющихся доказательств, в том числе изображений из Google Maps .

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