Снял штаны, помочился и устроил драку: в самолете пассажиры унимали агрессивного мужчину

В самолете польской авиакомпании PLL LOT пассажиры унимали агрессивного мужчину, который сначала употреблял алкоголь, а затем снял штаны и помочился на дверь самолета.

Об этом пишет wprost.pl.

Спикер PLL LOT Кшиштоф Мочульски рассказал об инциденте, который произошел в конце января в самолете, выполнявшем рейс Нью-Йорк — Варшава. Там агрессивный пассажир сначала выпивал алкоголь, впоследствии он снял штаны и помочился на внутреннюю дверь самолета. После этого мужчина устроил драку. Утоляли агрессивного мужчину другие пассажиры. Инцидент произошел во время приземления самолета.

В польской компании заявили, что агрессивного пассажира уже наказали – ему запретили летать всеми рейсами PLL LOT. Предусмотрено ли для таких случаев уголовное наказание, не сообщается.

Напомним, в самолете компании Air India, летевшем рейсом из Нью-Йорка в Дели, пассажир помочился прямо на 70-летнюю пассажирку. В то же время, женщину не пересадили на новое место.

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