Собачья верность: пес прыгнул в гроб на похоронах хозяина — фото

В Мексике собака не могла скрыть печаль и тревогу на похоронах своего хозяина. Она волновалась, нервно бегала возле гроба, словно пытался понять, что происходит.

А потом произошло то, от чего тысячи людей расплакались: собака собралась с силами и прыгнула прямо в гроб. Она устроилась рядом со своим мертвым хозяином, словно пытаясь почувствовать его тепло еще раз, передает Need To Know.

Этот неистовый момент сняли на видео. Зрители не смогли сдержать слез: "Собаки все понимают. Они тоже чувствуют боль утраты", – пишут в комментариях.

Собака на похоронах хозяина / Фото: скриншот с видео

Один из местных жителей отметил, что пес сделал все сам – ему никто не помогал, но никто не оттолкнул. Другие вспоминали похожие истории: "Я тоже взял собаку на похороны бабушки. Хуже всего было слышать, как она завыла от боли…".

