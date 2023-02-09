Собак с плоской мордой и вислоухих кошек хотят запретить в одной стране - рассказываем где и почему

В какой стране и почему решили запретить популярные породы кошек и собак, читайте в материале ТСН.ua

Министерство сельского хозяйства Нидерландов составляет список пород собак и кошек, которых планирует запретить содержать. Сейчас в списке породы собак с плоскими мордами и вислоухие кошки, список дополняется.

Причины такого решения, по мнению правительства Нидерландов, искусственный вывод разных пород собак и кошек наносит вред здоровью животных. Чтобы предотвратить разведение таких животных, решили ввести запрет на владение такими питомцами.

Почему хотят запретить собак с плоской мордой и вислоухих кошек |

Среди собак с плоской мордой и носом такие породы, как мопсы, различные бульдоги, пекинесы. Животных с такой особенностью называют брахицефалами.

У них искусственно изменено строение черепа – ноздри стали узкими, а небо, трахея и слезные каналы – сдавленными. Физиологические изменения коснулись преимущественно дыхательных путей, что нанесло вред здоровью. Такие собаки чувствительны к высокой температуре, стрессу, болевым ощущениям, физическим нагрузкам. Любое возбуждение неизменно приводит к учащению дыхания.

Самое страшное, что может произойти у собак с плоской мордой является брахицефалический синдром. Он состоит в том, что при вдыхании горячий воздух не успевает остыть до попадания в легкие и может привести к тепловому удару.

У вислоухих кошек сложенные ушки появляются под действием доминантного гена вислоухости, который влияет не только на форму ушных раковин, но и на все хрящевые ткани. Поэтому основной проблемой шотландских пород являются болезни суставов.

Как считают в министерстве, выведение пород с такими внешними чертами причиняют котам и собакам много страданий. "Мы делаем жизнь невинных животных несчастной только потому, что считаем их "красивыми" и "милыми". Вот почему сегодня мы делаем большой шаг в Нидерландах, где ни одно домашнее животное не должно страдать из-за своего внешнего вида, — заявил министр сельского хозяйства Нидерландов Пит Адем.

Министр заявил, что будет работать над тем, чтобы ввести запрет на владение дизайнерскими породами и запретить использование фотографий с ними в социальных сетях, в рекламных целях.

Тем у кого уже есть собака с плоской мордой или вислоухая кошка или кот, волноваться не нужно. Они смогут содержать своего питомца и в дальнейшем. Но если с животным что-нибудь произойдет, им не разрешается покупать такую же породу.

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